1994 में एक भारतीय ने बचाई थी जान, 32 साल बाद कर्ज उतारने लद्दाख से 2600 KM दौड़कर रांची पहुंचे स्वीडन के धावक

जागरण संवाददाता, रांची। लद्दाख से 2600 किमी दौड़कर स्वीडन के दो धावक रांची पहुंचे। ब्योर्न स्वेन्सन और क्रिस्टीना पाल्टेन गुरुवार की शाम चार बजे रांची पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

इस अभियान का नाम 'रन फॉर आशा' है। आशा के सचिव अजय कुमार जायसवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य झारखंड में काम कर रही संस्था आशा के काम को सहयोग देना और झारखंड के बच्चों व युवाओं के लिए बेहतर अवसर जुटाना है।

शुक्रवार को दोनों धावक राज्यपाल संतोष गंगवार से भेंट करेंगे और इसके बाद भुसुर स्थित स्वयं सेवी संस्था आशा के कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे खूंटी जाएंगे। लद्दाख से झारखंड तक का सफर अजय ने बताया कि यह दौड़ 30 अगस्त को लद्दाख से शुरू हुई। पिछले ढाई महीनों में दोनों धावक ऊंचे पहाड़ी दर्रों, जैसे रोहतांग पास (13,058 फीट), लद्दाख की ठंडी और सूनी सड़कों, कीचड़ और बर्फ भरे रास्तों, पहाड़ी गांवों, धान के खेतों और कई शहरों व कस्बों से होकर गुजरे हैं।

दोनों धावक अपना पूरा सामान एक गाड़ी (रनिंग कार्ट) में खुद धकेलते हुए चल रहे थे। साथ में भारत और स्वीडन के झंडे उत्साह बढ़ा रहा था। रास्ते में पंचर ठीक करना, खुले में खाना बनाना और कई बार टेंट में रात बिताना उनकी रोज की दिनचर्या में शामिल रहा।

1994 की एक मदद, जिसने सब बदल दिया ब्योर्न का भारत से रिश्ता लगभग 30 साल पुराना है। साल 1994 में हिमालय में ट्रेकिंग के दौरान उनके साथ एक गंभीर हादसा हुआ। उस मुश्किल समय में तेनजिंग नाम के एक भारतीय पोर्टर ने उनकी जान बचाई और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जब ब्योर्न ने बदले में पैसे देने चाहे तो तेनजिंग ने मना कर दिया और कहा कि यह मदद पैसे के लिए नहीं है।

इस निस्स्वार्थ मदद का ब्योर्न के जीवन पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद भारत और यहां के लोगों से उनका जुड़ाव बना रहा, खासकर झारखंड के खूंटी क्षेत्र से। तीन दशक बाद, भारत के प्रति इसी आभार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने रन फॉर आशा की शुरुआत की।