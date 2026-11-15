ओमान में फंसी झारखंड की बेटी की सकुशल वतन वापसी, व्हाइट पासपोर्ट के जरिए लौटीं घर; 300 रियाल की हुई थी ठगी

राज्य ब्यूरो, रांची। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के निरंतर प्रयासों एवं भारतीय दूतावास, मस्कट, ओमान के सहयोग से लोहरदगा जिले की प्रवासी श्रमिक सुषमा टोप्पो की 14 नवंबर को सकुशल झारखंड वापसी सुनिश्चित की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 29 वर्षीय सुषमा टोप्पो रोजगार की तलाश में एक एजेंट के माध्यम से दिनांक 17 मार्च 2026 को घरेलू कामगार के रूप में ओमान गई थीं। वहां उन्हें घरेलू कार्य में नियोजित किया गया था। परिवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नियोक्ता के घर पर उन्हें दुर्व्यवहार एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने वहां से निकलने का निर्णय लिया। इस दौरान उनकी स्वदेश वापसी में कठिनाई उत्पन्न हुई।

इसके पश्चात मस्कट के मुतराह (Muttrah) क्षेत्र में एक ओमानी परिवार/व्यक्ति द्वारा उन्हें पासपोर्ट दिलाने एवं भारत वापसी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवधि में परिवार को उनकी वास्तविक स्थिति एवं ठिकाने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिससे परिजन काफी चिंतित थे।

परिवार द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि पासपोर्ट एवं भारत वापसी की व्यवस्था कराने के नाम पर सुषमा से लगभग 300 ओमानी रियाल (OMR) लिए गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी वापसी की व्यवस्था नहीं की गई। परिवार ने संबंधित व्यक्तियों के संपर्क एवं स्थान संबंधी जानकारी तथा उपलब्ध साक्ष्य होने की बात भी बताई। इस संबंध में उचित जांच एवं कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कथित रूप से ली गई राशि की वसूली के लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया था।