एजेंसी, नई दिल्ली/रांची। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह बांग्लादेश के एक लापता नागरिक के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करे।

यह व्यक्ति पिछले साल मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था और आखिरी बार देवघर में देखा गया था। जीरो एफआईआर को अपराध की जगह की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है।