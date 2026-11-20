जागरण संवाददाता, चाईबासा। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के संघर्ष की जमीन से निकली राजनीतिक यात्रा अब एक बड़े सम्मान तक पहुंच गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के चार बार के विधायक निरल पूर्ति को झारखंड विधानसभा का ‘उत्कृष्ट विधायक’ चुना गया है।

विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। इस उपलब्धि को उनके लंबे राजनीतिक सफर, संसदीय अनुभव और जनप्रतिनिधि के रूप में उनके योगदान की महत्वपूर्ण पहचान माना जा रहा है।

उत्कृष्ट विधायक चुने जाने की जानकारी मिलने पर निरल पूर्ति ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के सभी विधायकों और झारखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से मझगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता और झामुमो के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिनके समर्थन और विश्वास से उन्हें चार बार विधानसभा पहुंचने का अवसर मिला। 2005 में पहली बार बने विधायक, चार बार हासिल की जीत निरल पूर्ति ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ की। संगठन और क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में पहली बार झामुमो के टिकट पर मझगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की और चार बार विधायक बनने का मुकाम हासिल किया।

उनकी राजनीतिक यात्रा में वर्ष 2009 का विधानसभा चुनाव एक चुनौतीपूर्ण दौर रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने वर्ष 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बरकुवर गागराई को बड़े अंतर से पराजित किया। इस चुनाव में निरल पूर्ति को 94,163 वोट मिले और उन्होंने 59,870 मतों के अंतर से जीत हासिल की। चयन की जानकारी मिलते ही जताई खुशी, जनता को दिया श्रेय उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर निरल पूर्ति ने कहा कि इस सम्मान के लिए वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के सभी विधायकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। साथ ही पूरे झारखंड की जनता का भी धन्यवाद करते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से मझगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता और झामुमो के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया, जिनके सहयोग और विश्वास के कारण उन्हें चार बार विधायक बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि जब मोबाइल पर उन्हें उत्कृष्ट विधायक चुने जाने की जानकारी मिली तो उन्हें काफी हर्ष महसूस हुआ। यह सम्मान उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा की जनता ने लगातार उन पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में क्षेत्र की जनता के लिए और बेहतर कार्य कैसे किया जाए, इस पर उनका विशेष ध्यान रहेगा।

उन्होंने एक बार फिर राज्य की जनता और खासकर मझगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। विधानसभा के स्थापना दिवस पर मिलेगा सम्मान झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक के रूप में निरल पूर्ति का चयन पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए भी गौरव का विषय है। चार बार विधानसभा में मझगांव का प्रतिनिधित्व कर चुके निरल पूर्ति को यह सम्मान मिलने से क्षेत्र के समर्थकों और झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।