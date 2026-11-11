21 साल देश की सरहद बचाई, अब भाई की जिंदगी बचाने के लिए ढाल बनी बहन; लिवर का हिस्सा करेगी दान

जागरण संवाददाता, रांची। देश की सेवा कर चुके सेना के सेवानिवृत्त जवान राजीव को नई जिंदगी देने के लिए बड़ी बहन ने लिया लिवर का एक हिस्सा दान करने का फैसला, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, त्याग और समर्पण से भी मजबूत होते हैं। इसका भावुक उदाहरण हैं ममता सिंह, जिन्होंने अपने छोटे भाई राजीव की जिंदगी बचाने के लिए अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने का निर्णय लिया है।

राजीव ने वर्ष 2002 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की और करीब 21 वर्षों तक अपना योगदान देने के बाद 2023 में सेवानिवृत्त हुए। लेकिन सेवानिवृत्ति के उसी वर्ष अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। शुरुआती जांच में लिवर कैंसर की आशंका जताई गई, हालांकि बाद की जांच में कैंसर की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन उनका लिवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया। डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी।

फिलहाल मुंबई में प्रत्यारोपण को लेकर जांच और तैयारियां चल रही हैं। ऐसे कठिन समय में ममता सिंह ने भाई को जीवनदान देने के लिए आगे आने का फैसला किया। साधारण जीवन जीने वाली ममता जानती हैं कि इस ऑपरेशन के बाद उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और सावधानियों से गुजरना होगा, लेकिन भाई की जिंदगी उनके लिए सर्वोपरि है।

एक भाई ने देश की रक्षा में जीवन के 21 वर्ष समर्पित किए, तो बहन उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा देने को तैयार है।

भाई बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज इस वर्ष यम द्वितीया आज बुधवार को दोपहर 1:10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक है। पंडित रामदेव ने कहा यह पौराणिक कथा हैं, सूर्य देव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज और यमुना (यमी) का जन्म हुआ था। दोनों भाई-बहन लंबे समय तक एक-दूसरे से मिल नहीं पाते थे।