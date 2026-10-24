रांची होकर जयपुर जाएगी संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस, 26 को टाटानगर से उद्घाटन

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से संतरागाछी से खातीपुरा (जयपुर) के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। इस ट्रेन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर ट्रेन संख्या 08181 टाटानगर-खातीपुरा विशेष ट्रेन के रूप में संचालित होगी।

यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, डालटनगंज और गढ़वा रोड होकर जयपुर के खातीपुरा स्टेशन पहुंचेगी। नई रेल सेवा से रांची सहित विभिन्न जिलों के यात्रियों को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उद्घाटन विशेष ट्रेन सोमवार 26 अक्टूबर को दोपहर दो बजे टाटानगर से रवाना होगी। चांडिल, पुरुलिया और मुरी होते हुए शाम 6:20 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां 10 मिनट ठहराव के बाद शाम 6:30 बजे खातीपुरा के लिए रवाना होगी।