राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो की विशेष अदालत ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत मामले में दोषी करार अभियुक्त जावेद दर्जी को शुक्रवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त जेल में रहते हुए ट्रायल फेस किया। अदालत ने उक्त आरोप में गुरुवार को दोषी करार दिया था। मामला अनगड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

गोंदली पोखर क्षेत्र में पड़ोस में शादी में खाना बनाए आया अभियुक्त ने अप्रैल 2025 में नौ साल की बच्ची को छत पर ले जाकर गलत हरकत की थी। लेकिन बच्ची ने धक्का देकर भाग निकली थी। बाद में इसकी शिकायत अपने परिजन से की। मामले को लेकर अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

रिम्स जमीन घोटाले के आरोपित एसडीओ की जमानत पर मांगी केस डायरी एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को फर्जी दस्तावेज के सहारे निजी संपत्ति बताकर कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।