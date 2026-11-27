राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, अनियमितता, ओएमआर शीट में हेराफेरी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने चार्जशीट में कोर्ट को कई अहम जानकारियां दी है।

सीआईडी ने कोर्ट को बताया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (एफआरओ) परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऋतिक रोशन ने अपनी मां कंचन कुमारी के बैंक ऑफ इंडिया के खाते से तीन लाख रुपये का भुगतान किया था।

यह भुगतान उसने पतंजलि आईएएस एकेडमी के संचालक संजीत कुमार को की थी। ऋतिक रोशन संजीत कुमार का चचेरा भाई है। संजीत कुमार ने उसे परीक्षा पास कराने के लिए 20 लाख रुपये में डील की थी। इसके लिए अनुचित माध्यम से ऋतिक रोशन को लाभ दिलाया गया था।