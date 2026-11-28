राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने जमीन नामांतरण में गड़बड़ी मामले में कांके के तत्कालीन अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्रसाद अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। ऐसे में दंड के रूप में उनकी पेंशन से राशि कटौती की जाएगी।

विभागीय जांच की अनुशंसा में राज्य सरकार ने उनकी पेंशन से पांच प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है। यह कटौती 10 वर्षों तक होगी। गलत ढंग से नामांतरण की अनुशंसा मामला कांके प्रखंड के मौजा चामा का है। आरोप के अनुसार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक ने खाता संख्या-87, प्लाट संख्या-1232, कुल रकबा-188.33 डिसमिल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक प्रति कादीम दर्ज भूमि को 16 व्यक्तियों के नामांतरण की अनुशंसा गलत ढंग से की थी।

तत्कालीन अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजात के गहनतापूर्वक जांच किए बिना नामांतरण की अनुशंसा कर दी थी। इस आरोप में रांची के उपायुक्त ने उनके विरुद्ध आरोप गठित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी। आरोप पत्र की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार ने इसके बाद तत्कालीन अंचल निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया। इसकी जिम्मेदारी विभागीय जांच पदाधिकारी रामाकांत सिंह को दी थी। विभागीय जांच पदाधिकारी ने जांच में उपायुक्त के आरोप पत्र की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की।