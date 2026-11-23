जागरण नेटवर्क, रांची। त्योहारों और सर्दियों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची-शालीमार और संतरागाछी-दीघा विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। रेलवे के इस फैसले से झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे की ओर से 23 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, दोनों मार्गों पर पहले से निर्धारित समय, ठहराव, मार्ग और कोच संरचना के साथ ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा।



रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 08616 रांची-शालीमार विशेष अब 2 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को रांची से रवाना होगी। इस अवधि में इसके कुल 10 फेरे होंगे। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 08615 शालीमार-रांची विशेष 3 दिसंबर 2026 से 2 जनवरी 2027 तक प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को चलेगी। इसके भी 10 फेरे निर्धारित किए गए हैं।



इसी तरह ट्रेन संख्या 02847 संतरागाछी-दिघा विशेष का परिचालन 24 नवंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक बढ़ाया गया है। यह ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इसके कुल 12 फेरे होंगे। वापसी में ट्रेन संख्या 02848 दिघा-संतरागाछी विशेष भी इसी अवधि में 12 फेरे लगाएगी।

रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को पूजा, अतिरिक्त भीड़ और शीतकालीन अवधि के तहत विशेष ट्रेन (टीओडी) के रूप में वर्गीकृत किया है। वाणिज्य विभाग को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किराया लागू करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने विभिन्न माध्यमों से इन ट्रेनों के परिचालन की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने को भी कहा है।