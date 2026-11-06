Jharkhand Weather: रांची में ठंड ने दी दस्तक, सुबह कुहासे की चादर तो रात में बढ़ेगी कंपकंपी; 8 नवंबर तक ऐसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, रांची। राजधानी में ठंड का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ रही है। गुरुवार की सुबह भी शहर के कई इलाकों में धुंध और कुहासा छाया रहा। सूरज निकलने के बाद धीरे-धीरे कुहासा छंट गया। सुबह की ठंड के कारण सैर पर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में रांची के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। इसका असर सुबह और रात के समय अधिक महसूस होगा। वहीं, दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा।

17 डिग्री तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 6 नवंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह धुंध या कुहासा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।

7 और 8 नवंबर को भी मौसम में खास बदलाव के संकेत नहीं हैं। इन दोनों दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय धुंध या कुहासा रह सकता है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है।