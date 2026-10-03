Ranchi Vegetable Price: अब सब्जी खरीदने से पहले जान लें भाव, झींगा 120 तो धनिया 220 रुपये किलो; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, रांची। शहर के बाजारों में इन दिनों हरी सब्जियों की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में सब्जियों की फसल प्रभावित होने का असर अब बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। आम लोगों के रसोई बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

बाजार में कई सब्जियां 80 से 120 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। झींगा 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं फुलगोभी 80 से 100, फरसबिंस 100 से 120, पालक 100 से 120 और बड़ा झींगा 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। हरा धनिया भी 200 से 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है।

वहीं हरी पत्तेदार सब्जियों की कीमत भी आम लोगों को परेशान कर रही है। पालक 100 से 120 रुपये किलो, लाल साग 50 से 60, पोई साग 50 से 60 रुपये किलो तक बिक रही है। नौनी साग 25 से 30 रुपये पाव मिल रहा है। वहीं एक सप्ताह में ही सब्जियों की कीमत दोगुनी हो गई है।

बाजार में सब्जियों के भाव नौनी साग : 25-30 रुपये पाव सतपुतिया : 300-400 रुपये किलो खीरा : 70-80 रुपये किलो लाल साग : 50-60 रुपये किलो कंदा : 60-70 रुपये किलो सकरकंद : 70-80 रुपये किलो भिंडी : 70-80 रुपये किलो फुलगोभी : 80-100 रुपये किलो बंधागोभी : 40-50 रुपये किलो टमाटर : 50-60 रुपये किलो बैंगन : 50-60 रुपये किलो करेला : 80-90 रुपये किलो बौदी : 60-70 रुपये किलो फरसबिंस : 100-120 रुपये किलो शिमला मिर्च : 80-100 रुपये किलो नेनुआ : 60-70 रुपये किलो बड़ा झींगा : 100-120 रुपये किलो कद्दू : 50-60 रुपये किलो परवल : 40-50 रुपये किलो हरा धनिया : 200-220 रुपये किलो हरी मिर्च : 50-60 रुपये किलो नींबू : 5-7 रुपये प्रति पीस ओल : 50-60 रुपये किलो खेकसा : 80-100 रुपये किलो पालक : 100-120 रुपये किलो मूली : 50-60 रुपये किलो गाजर : 50-60 रुपये किलो बीट : 50-60 रुपये किलो सीम : 80-100 रुपये किलो कच्चू पत्ता : 60-70 रुपये किलो नोट : सब्जियों के ये भाव रांची के अलग-अलग बाजारों से लिए गए हैं। महिलाओं ने कहा, बढ़ गया रसोई का बजट सब्जियों के भाव में तेजी का असर सीधे घर के बजट पर पड़ रहा है। पहले जहां परिवार के लिए कई तरह की सब्जियां आसानी से खरीद लेते थे, अब कीमत देखकर मात्रा कम करनी पड़ रही है। खासकर हरी सब्जियों के बढ़े दाम चिंता बढ़ा रहे हैं।

-अनुराधा वत्सल, गृहिणी, टाटीसिलवे टमाटर, भिंडी, करेला और झींगा जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम काफी बढ़े हैं। परिवार की जरूरत के हिसाब से सब्जी खरीदना अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है। बाजार में कीमतें जल्द सामान्य होने की उम्मीद है।

-छाया वर्मा, गृहिणी, हरमू बारिश के बाद सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरी सब्जियों के दाम ज्यादा होने से घर का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। कम कीमत वाली सब्जियों को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। नई फसल आने के बाद राहत मिले तो बेहतर होगा।

-ममता देवी, चुटिया सब्जियों की कीमतों में अंतर देखकर खरीदारी करना पड़ रहा है। कई सब्जियां 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। परिवार की जरूरत के अनुसार ही सब्जियां खरीद रही हूं। अगर आवक बढ़ती है तो कीमत कम होने की उम्मीद है।