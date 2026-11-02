रांची विश्वविद्यालय में अजीबोगरीब स्थिति, एक महीने के अंतर पर PG के दो सत्रों में नामांकन; छात्र एक साल पीछे

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय में पीजी का एक सत्र 2025-27 के नामांकन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई कि फिर से अगले सत्र का नामांकन शुरू हो गया। केवल तीन कोर्स के लिए नए सत्र में नामांकन शुरू कर दिया गया है। जिससे एक ही वर्ष में पीजी के दूसरे बैच का नामांकन लिया गया है।

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक वर्ष में पीजी के दो बैच का नामांकन एक साथ लिया गया है। इन दोनों के नामांकन में एक महीने का भी अंतर नहीं है। विश्वविद्यालय के पीजी के दो सत्र के नामांकन में एक महीने का अंतर रांची विश्वविद्यालय के पीजी के दो सत्र में नामांकन का अंतर केवल एक महीने का ही है। पीजी के 2025-27 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 तक चली थी। इस दौरान आवेदन आए थे। इसके बाद सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चली और 650 से अधिक विद्यार्थियों ने नामांकन भी लिया।

वहीं इसके बाद रांची विवि ने तीन नए कोर्स की शुरुआत की। इसमें एमए इन एजुकेशन, एमएससी इन डेटा साइंस व स्टैटिक्स शामिल हैं। इसमें 2026-28 सत्र के अनुसार नामांकन लिया गया। एमए इन एजुकेशन में कक्षाएं भी शुरू हो गयी। जबकि डेटा साइंस साइंस और स्टैटिक्स में अभी तक एक आवेदन नहीं आए हैं।

पीजी का वर्तमान सत्र हो गया है एक साल लेट वहीं दूसरी ओर पीजी का वर्तमान सत्र 2025-27 एक साल पीछे हो गया है। इस सत्र में विद्यार्थियों ने 2026 में नामांकन लिया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का एक साल नामांकन के साथ ही समाप्त हो गया है। इनके पास पीजी की पढ़ाई करने के लिए केवल एक साल ही नियम के अनुसार बचा हुआ है।

सत्र लेट होने से क्या होगा विद्यार्थियों को नुकसान पीएचडी में दाखिला लेने और यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी होगी। इससे आगे की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। रिजल्ट में देरी के कारण अभ्यर्थियों को पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने में भी परेशानी होगी।