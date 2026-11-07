'पापा, सबके घर पटाखे आए, आप कब लाओगे?' 25 महीने से वेतन नहीं मिलने पर अंधेरे में मनेगी आशीष की दिवाली

जागरण संवाददाता, रांची। शाम होते ही घर के आंगन में छोटी सी अशावी दौड़कर आती है। पापा की गोद में चढ़कर पूछती है - पापा, पटाखे कब लाओगे, सबके पापा लाए हैं, आप कब लाओगे। केओ कालेज, गुमला के अतिथि शिक्षक आशीष के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वे मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, कल लाएंगे। पर यह ''''कल'''' कब आएगा, उन्हें खुद नहीं पता। क्योंकि पिछले 25 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है।

दिवाली बीत गई, दिलासा रह गया धनतेरस पर बाजार सजा था। लोग सोना, बर्तन, कपड़े, मिठाई, पटाखे खरीद रहे थे। आशीष बाजार गए तो जरूर, पर खाली हाथ लौट आए। बेटी के लिए एक छोटा सा पैकेट भी नहीं खरीद पाए। घर लौटकर जब अशावी ने फिर पूछा, तो आशीष ने मुंह फेर लिया। आंखों में आंसू थे, पर बेटी के सामने रो नहीं सकते थे। पिता हैं टूटकर भी टूटना नहीं दिखा सकते।

आशीष कहते हैं, मैं रोज क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं कि मेहनत का फल मीठा होता है। पर घर आकर अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पाता। उसे क्या बताऊं कि उसके पापा की मेहनत का 25 महीने से कोई मोल नहीं लगा।आशीष के पास अब दिलासे भी खत्म हो रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं बेटी का भरोसा न टूट जाए।

एक दूसरे शिक्षक सूरज के घर भी यही अंधेरा यही कहानी अतिथि शिक्षक सूरज की है। दिवाली की रात जब सबके घर दीये जले, सूरज के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। राशन उधार पर आ रहा है। दुकानदार अब उधार देने से भी कतराता है। बच्चों की कापी-किताब के लिए भी सोचना पड़ता है।

सूरज कहते हैं, हमने किसी से भीख नहीं मांगी। हमने पढ़ाया है, मेहनत की है। बस अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। अपनी बेटी संशिका औ पत्नी से आंख तक नहीं मिला पाता हूं। उनकी जरूरतें हैं लेकिन उनको पूरा करने में मैं असमर्थ हूं।