रांची विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, भत्ता 83% बढ़ा; जीवन बीमा भी होगा

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें इंटर कालेज प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 300 की जगह 550 रुपये भत्ता मिलेगा। वहीं कोच या मैनेजर को भी 400 की जगह 700 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इससे खिलाड़ियों का भत्ता 83 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके अलावा विवि के सभी खिलाड़ियों का जीवन बीमा भी करवाया जाएगा।

ये निर्णय मंगलवार को कुलपति डा. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विवि के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कुलपति ने कहा कि रांची विवि खेल प्रतिभाओं का धनी है, हमारा दायित्व है कि हम नयी प्रतिभाओं को खोज कर इसे संवारने का काम करें। इसके अलावा बैठक में कई निर्णय लिए गए।

बैठक में ध्यानचंद अवार्डी सुमराय टेटे, विवि के कुलसचिव डॉ. आरके शर्मा, डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहू, अंतरराष्ट्रीय वालीबाल कोच राजेश कुमार सिंह, डीएसओ शिवेंद्र कुमार, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच विनोद सिंह, चंचल भट्टाचार्य सहित अन्य मौजूद थे। खिलाड़ियों और कोच का भत्ता बढ़ा, होगा बीमा रांची विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है। अगर खिलाड़ी इंटर कालेज टूर्नामेंट में खेलने जाता है तो उसे 550 रुपये भत्ता दिया जाएगा, ये पहले 300 रुपये था। वहीं कोच या मैनेजर को 700 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ये पहले 400 रुपये ही था। वहीं खिलाड़ी अगर आल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने जाता है तो अब उसे 850 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ये पहले 550 रुपये होगा।

वहीं कोच या मैनेजर को 800 रुपये दिया जाएगा जो पहले 600 रुपये मिलता था। ये बढ़ा हुआ भत्ते का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसका लाभ खिलाड़ियों को मिलने लगेगा। इसके अलावा रांची विवि के अंतर्गत आने वाले सभी खिलाड़ियों का जीवन बीमा कराया जाएगा। इसके लिए डीएसओ शिवेंद्र कुमार से बात की जाएगी और राज्य सरकार के तर्ज पर खिलाड़ियों का बीमा होगा। वहीं कबड्डी और खो-खो खेल के लिए विवि मैट की खरीदारी करेगा।

रांची विवि पहले से ही खेल प्रतिभाओं का धनी कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने कहा कि रांची विवि पहले से ही खेल प्रतिभाओं का धनी रहा है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, जूनियर हाकी चैंपियनशिप में रांची विवि की पार्वती कुमारी व वीनिमा धान ने विवि का नाम रौशन किया है।