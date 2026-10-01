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रांची से कोलकाता दुर्गापूजा घूमने का है प्लान? 3 अक्टूबर से इन ट्रेनों में मिलेगा सफर का विकल्प; जानें टाइमिंग-रूट

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 01 Oct 2026 03:54 PM (IST)

दुर्गापूजा के लिए रांची से कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए 3, 4 और 5 अक्टूबर को ट्रेनों का विस्तृत ...और पढ़ें

3, 4 और 5 अक्टूबर को रांची से हावड़ा के लिए ट्रेनें उपलब्ध। जागरण

3, 4 और 5 अक्टूबर को रांची से हावड़ा के लिए ट्रेनें उपलब्ध। जागरण

HighLights

  1. 3, 4 और 5 अक्टूबर को रांची से हावड़ा के लिए ट्रेनें उपलब्ध।

  2. वंदे भारत, शताब्दी, क्रिया योग एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेन विकल्प मौजूद।

डिजिटल डेस्क, रांची। दुर्गापूजा का नाम आते ही कोलकाता के भव्य पंडाल और रौनक याद आने लगती है। हर साल झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग दुर्गापूजा देखने कोलकाता जाते हैं। अगर इस बार आप भी रांची से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेन की जानकारी पहले से रखना आपके काम आ सकता है।

3 अक्टूबर को रांची से हावड़ा जाने के लिए सुबह से रात तक कई ट्रेनें हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर रांची-हावड़ा सुपरफास्ट, शताब्दी और क्रिया योग एक्सप्रेस शामिल हैं। ऐसे में आप अपनी सुविधा के हिसाब से सुबह, दोपहर या रात की ट्रेन चुन सकते हैं।

3 अक्टूबर को रांची से हावड़ा के लिए कौन-कौन सी ट्रेनें?

रांची से हावड़ा के लिए अलग-अलग समय पर ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आप सुबह जल्दी कोलकाता पहुंचना चाहते हैं तो वंदे भारत का विकल्प है। वहीं दोपहर में जाने वालों के लिए शताब्दी और रात में सफर करने वालों के लिए क्रिया योग एक्सप्रेस का विकल्प मौजूद है।

वंदे भारत एक्सप्रेस (20898) - यह ट्रेन रांची से सुबह 6:00 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे हावड़ा पहुंचती है।

रांची-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22892) - यह ट्रेन रांची से सुबह 6:55 बजे रवाना होकर दोपहर 3:15 बजे हावड़ा पहुंचती है।

शताब्दी एक्सप्रेस (12020) - यह ट्रेन रांची से दोपहर 1:45 बजे रवाना होती है और रात 9:20 बजे हावड़ा पहुंचती है।

क्रिया योग एक्सप्रेस (18616) - यह ट्रेन रांची से रात 9:50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे हावड़ा पहुंचती है।

3 october ranchi to kolkata train

3 october ranchi to kolkata train

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3 october ranchi to kolkata train

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बरकाकाना से भी हावड़ा जाने का विकल्प

रांची के अलावा आसपास के यात्रियों के लिए बरकाकाना से भी हावड़ा जाने का विकल्प है।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447) - यह ट्रेन बरकाकाना से दोपहर 1:35 बजे रवाना होकर रात 10:45 बजे हावड़ा पहुंचती है।

4 अक्टूबर को रांची से हावड़ा के लिए कौन-कौन सी ट्रेनें?

4 अक्टूबर को रांची से कोलकता जाने के लिए कई विकल्प है। जैसे सुबह के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस है। वहीं शाम के लिए क्रिया योग एक्सप्रेस समेत अन्य विकल्प है।

इंटरसिटी एक्सप्रेस (18628) - यह ट्रेन सुबह 5:20 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 3:50 बजे हावड़ा पहुंचती है।

वंदे भारत एक्सप्रेस (20898) - यह ट्रेन सुबह 6:00 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे हावड़ा पहुंचती है।

क्रिया योग एक्सप्रेस (18616) - यह ट्रेन रात 9:50 बजे रांची से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे हावड़ा पहुंचती है।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447) - यह ट्रेन दोपहर 1:35 बजे बरकाकाना से रवाना होकर रात 10:45 बजे हावड़ा पहुंचती है।

4 october ranchi to kolkata train

4 october ranchi to kolkata train

4 october ranchi to kolkata train

4 october ranchi to kolkata train

5 अक्टूबर के लिए ट्रेन

अगर 3 और 4 अक्टूबर को आपको ट्रेन ना मिले तो, पांच अक्टूबर को रांची से कोलकता जाने के लिए कई विकल्प है। जैसे सुबह के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस है। वहीं शाम के लिए क्रिया योग एक्सप्रेस समेत अन्य विकल्प है।

इंटरसिटी एक्सप्रेस (18628) - यह ट्रेन सुबह 5:20 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 3:50 बजे हावड़ा पहुंचती है।

वंदे भारत एक्सप्रेस (20898) - यह ट्रेन सुबह 6:00 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे हावड़ा पहुंचती है।

शताब्दी एक्सप्रेस (12020) - यह ट्रेन दोपहर 1:35 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 9:20 बजे हावड़ा पहुंचती है।

क्रिया योग एक्सप्रेस (18616) - यह ट्रेन रात 9:50 बजे रांची से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे हावड़ा पहुंचती है।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447) - यह ट्रेन दोपहर 1:35 बजे बरकाकाना से रवाना होकर रात 10:45 बजे हावड़ा पहुंचती है। 

5 october ranchi to kolkata train

5 october ranchi to kolkata train

5 october ranchi to kolkata train

5 october ranchi to kolkata train

5 october ranchi to kolkata train

यात्रा से पहले ध्यान रखें

ट्रेन का किराया और टिकट उपलब्धता यात्रा की श्रेणी और बुकिंग के समय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का समय और किराया एक बार जरूर जांच लें। 

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