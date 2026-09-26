रांची से गयाजी जाना होगी आसान! पितृपक्ष पर वंदेभारत सहित स्पेशल ट्रेनें; जानें आपकी सुविधानुसार कौन-सी ट्रेन सही

डिजिटल डेस्क, रांची। पितृपक्ष की आज से शुरुआत हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए गया जाते हैं। ऐसे में रांची से गयाजी जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ट्रेन से जुड़ी जानकारी लेना जरूरी है।

अगर आप भी पितृ पक्ष में गया जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का समय और किराया जरूर जान लें। यहां हम आपको 28 से 30 सितंबर तक रांची से गयाजी जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की जानकारी दे रहे हैं।

रांची से गयाजी के लिए चलने वाली प्रमुख ट्रेनें रांची से गयाजी के लिए अलग-अलग समय पर कई ट्रेनें चलती हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, PNBE जनशताब्दी, HTE PRNC एक्सप्रेस, स्वर्णजयंती एक्सप्रेस और HTE IPR एक्सप्रेस प्रमुख हैं। अलग-अलग ट्रेनों में सफर का समय और किराया भी अलग है।

28 सितंबर को रांची से गयाजी के लिए कौन-कौन सी ट्रेनें? वंदे भारत एक्सप्रेस (20887) - सुबह 5:10 बजे रांची से रवाना होकर 9:50 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन वाराणसी है।

HTE PRNC एक्सप्रेस (18626) - सुबह 6:05 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 1 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन नामकुम, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पूर्णिया है। PNBE जनशताब्दी (12366) - दोपहर 2:25 बजे रांची से रवाना होकर रात 8:15 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। वंदे भारत एक्सप्रेस (22350) - शाम 4:15 बजे रांची से रवाना होकर रात 8:40 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन मेसरा, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। HTE IPR एक्सप्रेस (18624) - रात 7:35 बजे रांची से रवाना होकर अगले दिन सुबह 3:40 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन नामकुम, मुरी, पुंदाग, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन इस्लामपुर है।

RNC ARA एक्सप्रेस (18640) - रात 8:45 बजे रांची से रवाना होकर अगले दिन सुबह 3 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन आरा जंक्शन है। 29 सितंबर को भी रांची से गयाजी के लिए कई विकल्प: HTE PRNC एक्सप्रेस (18626) - सुबह 6:05 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 1 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन नामकुम, मुरी, पुंदाग, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पूर्णिया है।

PNBE जनशताब्दी (12366) - दोपहर 2:25 बजे रांची से रवाना होकर रात 8:15 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, पारसनाथ, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। HTE IPR एक्सप्रेस (18624) - रात 7:35 बजे रांची से चलकर अगले दिन सुबह 3:40 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन नामकुम, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन इस्लामपुर है। अन्य विकल्प रांची से गयाजी जाने की कई डायरेक्ट ट्रेन है लेकिन इसके अलावा तीन और ऐसी ट्रेनें है, जो दूसरे स्टेशन से आपको गयाजी पहुंचा सकती है। Tejas Raj एक्सप्रेस (22823) - यह ट्रेन भुवनेश्वर से चलकर शाम 5:57 बजे मुरी पहुंचती है और वहां 2 मिनट के ठहराव के बाद चलकर रात 10:17 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन नई दिल्ली है।

Palamou एक्सप्रेस (13347) - यह ट्रेन शाम 6:30 बजे बरकाकाना से चलकर सुबह 04:15 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन पतरातू, लातेहार, डाल्टनगंज होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। Neelachal Sf एक्सप्रेस (12875) - यह ट्रेन पुरी से चलकर रात 9:47 बजे मुरी पहुंचती है और वहां 2 मिनट के ठहराव के बाद चलकर रात 10:17 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल्स है।

30 सितंबर को भी कई ट्रेनें: 30 सितंबर को रांची से गयाजी के लिए अलग-अलग समय पर कई ट्रेनें चलती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस (20887) - सुबह 5:10 बजे रांची से रवाना होकर 9:50 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन वाराणसी है। HTE PRNC एक्सप्रेस (18626) - सुबह 6:05 बजे रांची से रवाना होकर दोपहर 1 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन नामकुम, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, पारसनाथ, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पूर्णिया है। PNBE जनशताब्दी (12366) - दोपहर 2:25 बजे रांची से रवाना होकर रात 8:15 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, पारसनाथ, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। स्वर्णजयंती एक्सप्रेस (12817) - दोपहर 2:50 बजे रांची से रवाना होकर रात 9:15 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल्स है। वंदे भारत एक्सप्रेस (22350) - शाम 4:15 बजे रांची से रवाना होकर रात 8:40 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन मेसरा, हजारीबाग होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन है। RNC NDLS राजधानी एक्सप्रेस (20839) - शाम 6 बजे रांची से रवाना होकर रात 11:17 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन नई दिल्ली है। HTE IPR एक्सप्रेस (18624) - यह ट्रेन हटिया से चलकर शाम 7:25 बजे रांची स्टेशन पहुंचेगी है और वहां 10 मिनट के ठहराव के बाद चलकर सुबह 3:40 बजे गयाजी पहुंचती है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, पारसनाथ, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन इस्लामपुर है।

RNC LTT एक्सप्रेस (18609) - रात 8:45 बजे रांची से रवाना होकर अगले दिन सुबह 3 बजे गया पहुंचती है। यह ट्रेन पुरी, बोकारो स्टील सिटी, पारसनाथ, कोडरमा होते हुए गयाजी जाएगी और इसका आखिरी स्टेशन लोकमान्य तिलक स्टेशन है।