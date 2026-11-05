रांची के इन 9 इलाकों में बनेंगे नए सार्वजनिक शौचालय, नगर निगम खर्च करेगा 2.53 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, रांची। शहर में सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा बढ़ाने के लिए रांची नगर निगम ने नौ नए शौचालयों के निर्माण की योजना तैयार की है। इसके तहत वार्ड 49, 41 और 50 में तीन-तीन स्थानों पर नौ सीटर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।

प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर करीब 28.11 लाख रुपये खर्च होंगे। इस तरह सभी नौ शौचालयों के निर्माण पर लगभग 2.53 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम के अभियंत्रण शाखा की ओर से इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। योजना के तहत वार्ड 49 में हिंदुस्तान चौक स्थित अटल क्लिनिक, तेंगरा टोल सामुदायिक भवन और गौस नगर सरना स्थल के पास शौचालय का निर्माण होगा।