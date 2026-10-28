दीपावली पर रांची से बिहार जाना है? सीटें लगभग फुल, इन ट्रेनों में अभी मिल सकता है टिकट

डिजिटल डेस्क, रांची। Ranchi To Bihar Train Ticket: दीपावली पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब तक ट्रेन की टिकट बुक नहीं कराई है, तो देर करना भारी पड़ सकता है। रांची से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं।

ऐसे में यात्रियों के पास अब उन्हीं ट्रेनों में आरक्षण कराने का मौका है, जिनमें कुछ सीटें बची हुई हैं। त्योहार के मौके पर घर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले सीटों की उपलब्धता जरूर देख लेनी चाहिए।

8 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। त्योहार पर दूसरे शहरों में काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह समय काफी व्यस्त रहता है। ऐसे में रांची से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है। नियमित ट्रेनों में पहले से ही सीटें भरने के कारण अब मनपसंद ट्रेन में आरक्षण मिलना आसान नहीं रह गया है।

अगर आप भी दीपावली पर बिहार जाने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने में देरी न करें। हालांकि, टिकट उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेन में आपकी पसंद की तारीख पर सीट मिल जाएगी। इसलिए यात्रा की तारीख तय करने के साथ ही संबंधित ट्रेन में आरक्षण की स्थिति देखना जरूरी है।

रांची से बिहार जाने वाली किन ट्रेनों में अभी सीटें बची हैं और कहां आरक्षण मिल सकता है? इसकी जानकारी हम आपको आगे दे रहे हैं। ट्रेन का नाम, प्रस्थान का समय और उपलब्ध सीटों की स्थिति देखकर आप अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इससे टिकट बुक करते समय सही ट्रेन चुनने में आसानी होगी।