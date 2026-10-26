छठ पर घर दिल्ली-मुंबई से बिहार की ट्रेनें फुल, हवाई किराया महंगा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार का लोकआस्था का महापर्व छठ जैसे-जैसे नजदीक आता है, दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारियों की घर वापसी की बेचैनी बढ़ने लगती है। किसी को परिवार के साथ घाट पर अर्घ्य देना है, तो किसी को वर्षों पुरानी परंपरा निभाने के लिए गांव पहुंचना है।

लेकिन Chhath Puja 2026 के दौरान घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सफर की व्यवस्था है। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है, जबकि त्योहार के आसपास हवाई किराया भी बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि बाहर रहने वाले बिहारी समय पर घर कैसे पहुंचें? Chhath Puja Train Tickets की तलाश में यात्रियों की बढ़ी परेशानी दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए बिहार वापसी का सबसे भरोसेमंद साधन रेल है। लेकिन त्योहार के समय दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, मुंबई-पटना और अन्य व्यस्त मार्गों पर सीटों की मांग काफी बढ़ जाती है।

संपूर्ण क्रांति, वैशाली, विक्रमशिला और सप्तक्रांति जैसी ट्रेनों में टिकट तलाशने वाले यात्रियों को उपलब्धता की स्थिति पहले जांचनी पड़ती है। कई यात्रियों को वेटिंग टिकट या वैकल्पिक तारीखों पर यात्रा करने का विकल्प देखना पड़ सकता है। ऐसे में आखिरी समय तक इंतजार करना घर वापसी की योजना को मुश्किल बना सकता है। Chhath Special Trains 2026 से कितनी मिलेगी राहत? त्योहारों में अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चलाता है। Chhath Special Trains 2026 की उपलब्धता, रूट, ठहराव और समय-सारणी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, केवल स्पेशल ट्रेन चलने से हर यात्री को कन्फर्म सीट मिलना सुनिश्चित नहीं होता। यात्रियों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन की जानकारी और IRCTC पर टिकट की उपलब्धता जांचनी चाहिए। स्पेशल ट्रेन का समय और सफर की अवधि नियमित ट्रेनों से अलग हो सकती है, इसलिए बुकिंग से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। हवाई सफर तेज, लेकिन जेब पर पड़ सकता है भारी ट्रेन में सीट नहीं मिलने पर कुछ यात्री विमान का विकल्प चुनते हैं। लेकिन छठ और दिवाली के आसपास मांग बढ़ने से कई उड़ानों के किराए में उछाल आ सकता है।

दिल्ली से पटना या दरभंगा, मुंबई से पटना और बेंगलुरु से बिहार आने वाली उड़ानों का किराया यात्रा की तारीख, सीटों की उपलब्धता और बुकिंग के समय के अनुसार बदलता है। इसलिए किसी एक किराये को सभी यात्रियों पर लागू नहीं माना जा सकता। टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग एयरलाइंस और तारीखों के किराए की तुलना करना बेहतर होगा। Bihar Train Tickets नहीं मिल रहे तो क्या करें? अगर मनचाही ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं है, तो यात्री कुछ विकल्प आजमा सकते हैं। सबसे पहले आसपास की तारीखों में सीटों की उपलब्धता जांचें। पटना के अलावा अपने गंतव्य के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आगे का सफर बस या दूसरे साधन से पूरा किया जा सकता है। हालांकि, दो अलग-अलग टिकट लेने पर कनेक्शन का पर्याप्त समय रखें और यात्रा से पहले दोनों मार्गों की स्थिति जांच लें।