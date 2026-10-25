बिहार से गुजरात जाना होगा आसान: बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस को PM मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी, रूट और टाइमिंग भी जानें

डिजिटल डेस्क, पटना। Amrit Bharat Express: बिहार से गुजरात जाने वाले रेल यात्रियों के लिए नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बरौनी और गुजरात के भुज के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इस ट्रेन से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई प्रमुख शहर रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे।

सप्ताह में तीन दिन चलने वाली इस ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नया विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि, उद्घाटन की तारीख की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

2532 किलोमीटर का सफर, चार दिन में पहुंचेगी ट्रेन बरौनी और भुज के बीच चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन से बिहार के यात्रियों को गुजरात तक पहुंचने के लिए सीधी रेल सेवा का विकल्प मिल सकेगा।

खासकर कामकाज, कारोबार और रोजगार के सिलसिले में गुजरात जाने वाले लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। लंबी दूरी की इस यात्रा में ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरेगी। रास्ते में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख शहर भी जुड़ेंगे। इससे यात्रियों को अलग-अलग ट्रेनों में सफर करने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, यात्रा की वास्तविक अवधि और सुविधा यात्रियों के बोर्डिंग स्टेशन पर भी निर्भर करेगी।

भुज से शाम में खुलेगी ट्रेन, जानिए बरौनी पहुंचने का समय ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस के भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होने की जानकारी दी गई है। निर्धारित समय के अनुसार, यह ट्रेन चौथे दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। इस तरह गुजरात से बिहार आने वाले यात्रियों को लंबी दूरी के सफर के लिए एक सीधी रेल सेवा मिल सकती है।

वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस रात 11:55 बजे बरौनी से रवाना होगी। इसके चौथे दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचने का समय बताया गया है। यात्रियों को सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक समय-सारणी से प्रस्थान और आगमन के समय की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

सप्ताह में तीन दिन चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाने की योजना बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भुज से बरौनी आने वाली ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वहीं, बरौनी से भुज जाने वाली ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी।

इस समय-सारणी से यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से तय करने में मदद मिलेगी। खासकर त्योहारों, कामकाज और पारिवारिक जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने वाले लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित तारीख के लिए ट्रेन के संचालन की पुष्टि करना जरूरी है।

बिहार के इन पांच स्टेशनों पर होगा ठहराव अमृत भारत एक्सप्रेस के बिहार में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकने की जानकारी दी गई है। इनमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा और सीवान शामिल हैं। इन स्टेशनों के यात्रियों को गुजरात जाने के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिल सकता है।

बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली, हाथरस और मथुरा जैसे स्टेशनों को भी इस रूट से जोड़ने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान में कोटा, रतलाम, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर जैसे शहरों तक पहुंचने में भी यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। अहमदाबाद समेत गुजरात के शहरों से जुड़ेगा रेल नेटवर्क इस ट्रेन के रूट में गुजरात के अहमदाबाद और समाखियाली जैसे प्रमुख स्टेशन भी शामिल बताए गए हैं। इससे बिहार और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले लोगों को लंबी दूरी के सफर में अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेहतर विकल्प मिल सकते हैं।

पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच रेल संपर्क मजबूत होने से यात्रियों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ हो सकता है। गुजरात में काम करने वाले बिहार के लोगों के लिए यह सेवा खास उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस ट्रेन से फायदा मिलने की संभावना है।