28 अक्टूबर से तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की रफ्तार पर ब्रेक, 15 मिनट तक बढ़ेगा सफर

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच 28 अक्टूबर से कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव की जानकारी सामने आई है।

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी समेत महत्वपूर्ण ट्रेनों के यात्रियों को अपने सफर के लिए अतिरिक्त समय रखना पड़ सकता है। इससे दिल्ली, पटना और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की आगे की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, बनारस और नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों की गति और समय-सारिणी में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि, सभी प्रभावित ट्रेनों और संशोधित समय की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करना जरूरी है।

राजधानी और विक्रमशिला एक्सप्रेस 15 मिनट देर से पहुंचेंगी प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्टेशन पर करीब 15 मिनट की देरी से पहुंच सकती हैं। वहीं, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट अतिरिक्त लग सकते हैं। इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा, कनेक्टिंग ट्रेन और जरूरी कामों की योजना बनाते समय संभावित देरी का ध्यान रखना होगा।

त्योहारों में बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी दीपावली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। त्योहार के बाद वापस लौटने वालों की भी भीड़ रहती है। ऐसे में ट्रेनों के समय में बदलाव होने पर यात्रियों को स्टेशन पहुंचने और आगे की यात्रा की तैयारी में विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को अपनी ट्रेन की स्थिति पहले ही जांच लेनी चाहिए।