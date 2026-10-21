रिश्ते की आड़ में किशोरी को बुलाया, दुष्कर्म का विरोध करने पर कर दी हत्या; रांची में आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिल्ली। मुरी ओपी क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास और विरोध करने पर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 23 वर्षीय भागवत महतो उर्फ भगवान दास महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपित मारदू गांव का रहने वाला है।

किशोरी का शव 18 अक्टूबर की रात गांव के छापरगढ़ा जंगल की झाड़ियों से बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल, चप्पल और कपड़े सहित कई सामान बरामद किए हैं। पांच मिनट में लौटने की बात कहकर घर से निकली थी किशोरी पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर को किशोरी दोपहर करीब दो बजे घर से यह कहकर निकली थी कि पांच मिनट में वापस लौट आएगी। देर शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर किशोरी के पिता शाम करीब 7:30 बजे मुरी ओपी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

एसएसपी के निर्देश पर गठित हुई SIT मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में डीएसपी सिल्ली मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई।

पुलिस टीम ने खोजबीन के दौरान रात करीब 9:35 बजे मारदू गांव के छापरगढ़ा जंगल की झाड़ियों से किशोरी का शव बरामद किया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए स्निफर डॉग टीम और एफएसएल मोबाइल वैन की मदद ली गई।

फोन कर बुलाया, विरोध करने पर हत्या का आरोप पुलिस के अनुसार, आरोपित और किशोरी एक-दूसरे के रिश्तेदार थे और पहले से परिचित थे। दोनों के बीच मुलाकात भी होती थी। बताया गया है कि घटना के दिन भी आरोपित ने फोन कर किशोरी को बुलाया था।