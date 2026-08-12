रांची छात्र आंदोलन: भ्रम और मंथन के बाद फिर एकजुट हुए अभ्यर्थी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना जारी

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा।

सोमवार को विधानसभा घेराव के बाद मंगलवार सुबह आंदोलन स्थल पर पहुंचे छात्र-छात्राएं सरकार के अगले कदम और रुख को लेकर कुछ विचलित नजर आए।

सुबह से ही आंदोलन स्थल पर इस बात को लेकर मंथन चलता रहा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेगी। हालांकि, करीब चार घंटे की चर्चा और आपसी विचार-विमर्श के बाद छात्र फिर एकजुट हुए और धरना-प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया।

सुबह नौ बजे से शुरू हुआ मंथन सुबह करीब नौ बजे से ही स्टेडियम में छात्र-छात्राओं की गतिविधियां तेज हो गई थीं। सोमवार के विधानसभा घेराव के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर अलग-अलग समूहों में चर्चा होती रही।

कुछ छात्र सरकार की ओर से किसी ठोस पहल की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे थे। करीब 10 से 11 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा। इसके बाद छात्र एकजुट होकर अपने मंच के आसपास जुटने लगे।

दोपहर एक बजे तक छात्रों ने धरना जारी रखा। मंच से वक्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, लंबित नियुक्तियों में तेजी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत विभिन्न मांगों को दोहराया। छात्रों ने कहा कि सरकार की ओर से ठोस और लिखित निर्णय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

खबरें और भी







दोपहर में पहुंचा भोजन, बढ़ाया मनोबल दोपहर करीब एक बजे कई स्वयंसेवी संगठनों की ओर से आंदोलन स्थल पर भोजन पहुंचाया गया। भोजन को छात्रों के बीच वितरित किया गया। लगातार धरने और अनशन के बीच भोजन मिलने से छात्रों को राहत मिली। स्वयंसेवी संगठनों ने आंदोलनरत छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही।

स्टेडियम में दो स्थानों पर चल रहा धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिलहाल दो अलग-अलग स्थानों पर छात्र धरना दे रहे हैं। एक छोर पर छात्रों का मुख्य मंच है, जहां से आंदोलन की मांगों और आगे की रणनीति को लेकर वक्ता अपनी बात रखते रहे।

इस मंच से जुड़े छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर करीब 300 मीटर की दूरी पर छात्र नेता देवेंद्र महतो के नेतृत्व में भी अनशन और धरना चल रहा है। दोनों स्थानों पर छात्र एक ही मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 26 अनशनकारियों की स्वास्थ्य जांच मंगलवार को आंदोलन स्थल पर सदर अस्पताल की मेडिकल टीम भी पहुंची। चिकित्सकों ने अनशन पर बैठे 26 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इनमें आंदोलनकारी देवेंद्र महतो समेत छात्र समूह के अन्य अनशनकारी शामिल रहे।