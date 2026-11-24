जागरण संवाददाता, रांची। दसवीं बोर्ड परीक्षा में अभी करीब तीन महीने का समय शेष है, लेकिन राजधानी रांची के निजी स्कूलों में 11वीं कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई और आइसीएसई से संबद्ध स्कूलों ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन, अनंतिम पंजीकरण, प्रवेश परीक्षा और संकायवार कटआफ की तैयारी शुरू कर दी है।

स्कूलों ने विद्यार्थियों को उनकी पसंद के संकाय में दाखिले के लिए अभी से तैयारी करने की सलाह दी है। आईसीएसई की दसवीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 31 मार्च 2027 तक आयोजित होगी। वहीं, सीबीएसई की दसवीं बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से नौ मार्च तक निर्धारित है। बोर्ड परीक्षा से पहले ही स्कूलों ने नामांकन की प्रक्रिया को गति दे दी है।

अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला और छात्रवृत्ति डीएवी नीरजा सहाय ने दसवीं के अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर अनंतिम पंजीकरण शुरू किया है। स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों और बाहरी विद्यार्थियों के लिए संकायवार मानदंड अलग-अलग हैं।



सरला बिरला पब्लिक स्कूल में भी नामांकन के लिए विषयवार पात्रता निर्धारित की गई है। स्कूल की ओर से 85 से 89 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 25 प्रतिशत छूट और 97 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को पूरी ट्यूशन फीस माफ करने का प्रविधान है। खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को भी 50 प्रतिशत तक रियायत मिलेगी। छात्राओं को कटऑफ में विशेष छूट दी जाएगी।