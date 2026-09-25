बुलंद हौसलों के साथ कुमाऊं हिमालय फतह करने चले SAIL रांची के 11 कर्मचारी, 15500 फीट ऊंचे बृज गंगा दर्रे को करेंगे पार

जागरण संवाददाता, रांची। हौसला बुलंद हो, तो पहाड़ की ऊंचाई भी छोटी लगने लगती है। इसी जज्बे के साथ सेल की रांची इकाइयों के 11 कर्मचारी कुमाऊं हिमालय की करीब 15,500 फीट ऊंचाई पर स्थित बृज गंगा दर्रे को पार करने निकलेंगे। 26 सितंबर से छह अक्टूबर तक चलने वाला यह उच्च हिमालयी ट्रेकिंग अभियान रोमांच के साथ कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की भी परीक्षा लेगा।

अभियान के दौरान दल 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय करेगा। रास्ते में तीखी चढ़ाई-उतराई, बड़े-बड़े बोल्डर, स्क्री क्षेत्र, संकरी पर्वतीय धाराएं, नदी तल, बर्फीले हिस्से और ग्लेशियर क्षेत्र चुनौती पेश करेंगे। दल आठ दिनों से अधिक समय तक आबादी वाले इलाकों से दूर रहेगा। जरूरत का सामान भी सदस्यों को अपने बैकपैक में लेकर चलना होगा।

दल में डॉ. गोलाप मोहम्मद चौधरी (दल नेता), आनंद त्रिवेदी, अबधेश प्रसाद, सुशांत दास, त्रिलोक जोशी, नीरज, अभिनव सिंह, प्रीति कुमारी, दिव्या सुचिता जोजो, रोहित रंजन और राजेश कुमार शामिल हैं। लिलम से शुरू होगा सफर ट्रेक की शुरुआत मुनस्यारी से करीब 15 किलोमीटर दूर लिलम से होगी। इसके बाद दल निगलानी, किल्टम, अपर मरझाली होते हुए बृज गंगा दर्रे तक पहुंचेगा। वापसी का प्रस्तावित मार्ग भुजिया खरक और दासू से होकर गुजरेगा।

अभियान का आयोजन सेल यूनिट्स स्पोर्ट्स क्लब के एडवेंचर स्पोर्ट्स विंग की ओर से किया जा रहा है। यह विंग सेल की रांची इकाइयों के कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से हिमालयी ट्रेकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियां आयोजित करता है।