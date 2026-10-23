अरगोड़ा-कटहल मोड़ सड़क चौड़ीकरण और मेकन से बहुबाजार तक फ्लाईओवर कनेक्टिविटी का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल, रांची की ओर से इस सड़क के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के लिए निविदा जारी की गई है। इस योजना पर करीब 23.15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।



निविदा के अनुसार अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ पथ पर किलोमीटर 1.850 से 5.300 तक सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के तहत कुल 3.45 किलोमीटर सड़क को बेहतर बनाया जाना है। विभाग ने इसके लिए 23 करोड़ 15 लाख 47 हजार 694 रुपये की अनुमानित राशि तय की है।



निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे निविदा का प्रकाशन होगा। दो नवंबर को दोपहर तीन बजे निविदा पूर्व बैठक रखी गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है, जबकि निविदा 18 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे खोली जाएगी।



विभाग के अनुसार कार्य पूरा करने की अवधि 13 महीने निर्धारित की गई है। निविदा से जुड़ी विस्तृत जानकारी झारखंड सरकार की निविदा वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

मेकन सिरमटोली और कांटाटोली फ्लाईओवर को जोड़ने का रास्ता साफ मेकन सिरमटोली और बहुबाजार कांटाटोली फ्लाईओवर को जोड़ने वाले कनेक्टिंग फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बड़ी बाधा गुरुवार को दूर कर ली गई। पथ निर्माण विभाग ने आक्सफोर्ड नर्सरी विंग स्कूल की चारदीवारी तोड़कर हटा दी।