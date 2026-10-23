रांची स्टेशन जाना होगा सुगम: नार्थ गेट के लिए चार नए रास्ते, बीएनआर से सिरमटोली के बीच भी चौड़ी होगी सड़क

शक्ति सिंह, रांची। रांची रेलवे स्टेशन के नार्थ गेट तक पहुंचने के लिए यात्रियों को चार रास्ते उपलब्ध कराने की योजना है। स्टेशन के पुनर्विकास के तहत मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण के साथ दो अतिरिक्त समानांतर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

नए रोड ओवरब्रिज से जुड़ने वाले मार्ग और बीएनआर से सिरमटोली चौक के बीच की सड़क को 22 मीटर तक चौड़ा करने की योजना है। इन मार्गों को आपस में जोड़ने के लिए आठ मीटर चौड़ी संपर्क सड़क भी बनाई जाएगी। सड़क निर्माण को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे स्टेशन के आसपास यातायात का दबाव कम करने और यात्रियों को नार्थ गेट तक पहुंचने में होने वाली परेशानी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में 20-20 फीट की ही सड़के हैं। पहले दो रास्तों का था प्रस्ताव, अब बढ़ेगी संख्या रांची रेलवे स्टेशन के नार्थ गेट तक पहुंचने के लिए पहले दो प्रमुख रास्तों को विकसित करने का प्रस्ताव था। अब योजना में बदलाव करते हुए चार रास्ते उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके तहत नए रोड ओवरब्रिज से जुड़ने वाली सड़क को चौड़ा किया जाएगा।

वहीं, बीएनआर से सिरमटोली चौक के बीच भी चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।इन दोनों मार्गों के समानांतर दो अन्य सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। सभी प्रमुख मार्गों को जोड़ने के लिए आठ मीटर चौड़ी संपर्क सड़क बनाई जाएगी। जाम की बनी रहती है स्थिति वर्तमान में स्टेशन के नार्थ गेट की ओर जाने वाली सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। व्यस्त समय में यात्रियों को स्टेशन के नजदीक पहुंचने के बाद भी जाम में फंसना पड़ता है।

चार रास्ते उपलब्ध होने से वाहनों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेंगे। इससे यातायात का दबाव अलग-अलग रास्तों पर बंटने और आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। सड़क निर्माण के लिए हटाने होंगे रेलवे क्वार्टर नार्थ गेट तक पहुंचने वाले मार्गों के चौड़ीकरण और नई सड़कों के निर्माण के लिए कुछ मौजूदा संरचनाएं प्रभावित होंगी। योजना के अनुसार, शेरशाह स्टेडियम का कुछ हिस्सा भी इसकी जद में आएगा।

इसके अलावा रेलवे के कई क्वार्टर हटाने पड़ेंगे। सड़क निर्माण के लिए प्रभावित होने वाले हिस्सों और क्वार्टरों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की जानी बाकी है। अप्रैल तक नार्थ और साउथ गेट को जोड़ने वाले आरओबी का लक्ष्य रांची रेलवे स्टेशन के नार्थ और साउथ गेट को जोड़ने वाले रोड ओवरब्रिज का निर्माण भी पुनर्विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है।

इसके बाद नार्थ गेट की ओर जाने वाली सड़कों को इससे जोड़ने की योजना है। चुटिया थाना की ओर से आने वाले मार्गों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए मिलेंगे कई विकल्प रोड ओवरब्रिज और चौड़ी सड़कों के नेटवर्क से स्टेशन के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों और अन्य वाहन चालकों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए अधिक विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, सभी मार्गों को जोड़ने और यातायात व्यवस्था लागू करने की समयसीमा की रेलवे से पुष्टि जरूरी है।

दिसंबर से साउथ गेट से शुरू हो सकता है ट्रेनों का परिचालन स्टेशन के साउथ गेट का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। दिसंबर तक इसे यात्रियों के लिए पूरी तरह खोलने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, प्लेटफार्म छह से भी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। फिलहाल, ट्रेनें प्लेटफार्म चार और पांच से संचालित हो रही हैं।

साउथ गेट के भवन का अधिकांश काम पूरा साउथ गेट के भवन का अधिकांश काम पूरा होने के बाद यहां दो अनारक्षित टिकट काउंटरों से टिकट बुकिंग शुरू की जा चुकी है। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। साउथ गेट का काम पूरा होने के बाद नार्थ गेट की ओर पुनर्विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना है।

पार्किंग और भवन का भी होगा विकास रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करीब 447 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्टेशन के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में यात्री सुविधाओं, भवन, पार्किंग और प्रवेश-निकास व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना है।

नार्थ गेट पर भी भवन निर्माण और पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। पुराने भवनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी है। पुनर्विकास का उद्देश्य स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना और उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है। चार पहुंच मार्गों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और दोनों गेटों को जोड़ने वाला रोड ओवरब्रिज इसी योजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी के कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे होते हैं, तो स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।