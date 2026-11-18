जागरण संवाददाता, रांची। कर्मचारी चयन आयोग की तीन परीक्षाओं के कदाचारमुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची के तीन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 23 नवंबर से एक दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

इन परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उप निरीक्षक परीक्षा 2025 तथा कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं तीन पालियों में होंगी।

प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसे देखते हुए पहले से ही पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।