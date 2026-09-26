रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 450 गौवंशीय पशुओं का चमड़ा-हड्डियां बरामद; 34 नामजद समेत 25 अज्ञात पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं के अवैध वध और बिक्री के लिए क्रूरता पूर्वक रखने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 450 गौवंशीय पशुओं का चमड़ा और काफी मात्रा में हड्डियां बरामद की हैं।

इसके अलावा 84 गौवंशीय पशुओं को बरामद करने के बाद लोगों के बीच बांट दिया गया। पुलिस के अनुसार, बरामद चमड़े और हड्डियों की विधिवत जब्ती सूची तैयार की गई है। पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण मौके पर ही पुलिस निगरानी में चमड़ा और हड्डियां सुरक्षित रखी गईं। पशु चिकित्सक की मौजूदगी में इनके नमूने लेने की कार्रवाई की जानी है।

पुलिस की ओर से मामले में मिन्हाज कुरैशी, अकबर कुरैशी, अफसर कुरैशी, असगर कुरैशी, सोनू कुरैशी, अरमान अली, असलम कुरैशी, बुलंद कुरैशी, सैफुल्लाह कुरैशी, सुहेल कुरैशी, मंजूर कुरैशी, एकराम कुरैशी, इबरार कुरैशी, मासूम कुरैशी, अलाउद्दीन कुरैशी, फिरोज कुरैशी, अफजल कुरैशी, दानिश कुरैशी, बबलु कुरैशी, अशफाक कुरैशी, तन्नू कुरैशी, मुन्नू कुरैशी, गुफरान कुरैशी, कैशर कुरैशी, राजू कुरैशी, असलम कुरैशी, जावेद कुरैशी उर्फ पलटा, इमरान कुरैशी, फारूक कुरैशी, शाहिद कुरैशी, मजीद कुरैशी और कमाल कुरैशी, शहनवाज समेत अन्य के नाम दिए गए हैं।