रांची एयरपोर्ट पर खराब मौसम का कहर, 12 उड़ानें रद और 3 डायवर्ट; 24 विमान मूवमेंट प्रभावित
खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में हवाई सेवा प्रभावित हुई। कुल 12 उड़ान रोटेशन ...और पढ़ें
HighLights
खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट की हवाई सेवा बाधित हुई।
कुल 12 उड़ान रोटेशन रद्द, 24 विमान मूवमेंट प्रभावित।
तीन विमानों को वाराणसी और कोलकाता डायवर्ट किया गया।
जागरण संवाददाता, रांची। तेज हवा, लगातार बारिश और खराब मौसम ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की हवाई सेवा की रफ्तार थाम दी। रांची पहुंचने वाले विमानों को लैंडिंग में परेशानी हुई। कुछ विमान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने के बाद दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट कर दिए गए, जबकि कई उड़ानों को पूरे दिन के लिए रद कर दिया गया।
इंडिगो की ओर से जारी सूची के अनुसार, 12 उड़ान रोटेशन रद हुईं। यानी 12 आगमन और 12 प्रस्थान मिलाकर कुल 24 विमान मूवमेंट प्रभावित हुए। खराब मौसम के बीच केवल उड़ानें रद ही नहीं हुईं, बल्कि रांची पहुंच चुके विमानों को भी लैंडिंग के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
इंडिगो की 6ई 6484 पुणे-रांची उड़ान ने रांची में लैंडिंग का प्रयास किया। मौसम अनुकूल नहीं होने पर विमान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। इसी तरह 6ई 7561 कोलकाता-रांची उड़ान ने भी रांची में उतरने का प्रयास किया, लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकी और विमान को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया।
इंडिगो की 6ई 6370 दिल्ली-रांची उड़ान भी खराब मौसम के कारण वाराणसी डायवर्ट हुई। हालांकि बाद में मौसम में सुधार होने पर यह विमान रांची लौटकर यहां लैंड कर गया। इस दौरान यात्रियों को विमान के गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। एयर इंडिया विमानों का परिचालन में भी थोड़ी परेशानी हुई, मगर विमान रद्द नहीं हुए।
41 मिमी बारिश, 40-50 किमी की हवा का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार रांची में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 41 मिमी बारिश दर्ज हुई और सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 96 प्रतिशत रही। रांची-कांके क्षेत्र के पूर्वानुमान में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवा की चेतावनी भी दी गई है। तेज हवा की वजह से विमानों के लैंडिंग में परेशानी हो रही थी, जिस वजह से ज्यादातर विमानों को रद्द कर दिया गया।
कनेक्टिंग फ्लाइट वालों की बढ़ी मुश्किल
उड़ान रद होने का असर केवल रांची तक सीमित नहीं रहा। जिन यात्रियों ने रांची से आगे दिल्ली, बेंगलुरु, पटना या अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, उनके यात्रा कार्यक्रम पर भी असर पड़ा।
कुछ यात्रियों के सामने टिकट बदलने, दूसरी उड़ान खोजने और यात्रा का समय आगे बढ़ाने की स्थिति बनी। वहीं, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट रद होने की सूचना नहीं मिलने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा।
इंडिगो की रद उड़ानें
|उड़ान संख्या (Flight No.)
|रूट (Route)
|6ई 7561 / 7562
|कोलकाता - रांची - कोलकाता
|6ई 6484 / 6799
|पुणे - रांची - बेंगलुरु
|6ई 421 / 398
|हैदराबाद - रांची - हैदराबाद
|6ई 6087 / 6088
|मुंबई - रांची - मुंबई
|6ई 6493 / 925
|अहमदाबाद - रांची - पटना
|6ई 2259 / 5207
|दिल्ली - रांची - दिल्ली
|6ई 2614 / 2286
|दिल्ली - रांची - दिल्ली
|6ई 7325 / 7326
|कोलकाता - रांची - कोलकाता
|6ई 6902 / 6654
|पटना - रांची - अहमदाबाद
|6ई 5023 / 6274
|दिल्ली - रांची - दिल्ली
|6ई 221 / 6272
|बेंगलुरु - रांची - पुणे
|6ई 7674 / 7235
|कोलकाता - रांची - कोलकाता
एक नजर में
12 - रोटेशन रद
24 - विमान मूवमेंट प्रभावित
12 - आगमन रद
12 - प्रस्थान रद
प्रमुख प्रभावित शहर: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पटना
यह भी पढ़ें- रांची में निजी व सरकारी सभी स्कूल शनिवार को बंद, भारी बारिश के अलर्ट पर डीएम ने जारी किया आदेश