रांची एयरपोर्ट पर खराब मौसम का कहर, 12 उड़ानें रद और 3 डायवर्ट; 24 विमान मूवमेंट प्रभावित

जागरण संवाददाता, रांची। तेज हवा, लगातार बारिश और खराब मौसम ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की हवाई सेवा की रफ्तार थाम दी। रांची पहुंचने वाले विमानों को लैंडिंग में परेशानी हुई। कुछ विमान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने के बाद दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट कर दिए गए, जबकि कई उड़ानों को पूरे दिन के लिए रद कर दिया गया।

इंडिगो की ओर से जारी सूची के अनुसार, 12 उड़ान रोटेशन रद हुईं। यानी 12 आगमन और 12 प्रस्थान मिलाकर कुल 24 विमान मूवमेंट प्रभावित हुए। खराब मौसम के बीच केवल उड़ानें रद ही नहीं हुईं, बल्कि रांची पहुंच चुके विमानों को भी लैंडिंग के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इंडिगो की 6ई 6484 पुणे-रांची उड़ान ने रांची में लैंडिंग का प्रयास किया। मौसम अनुकूल नहीं होने पर विमान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। इसी तरह 6ई 7561 कोलकाता-रांची उड़ान ने भी रांची में उतरने का प्रयास किया, लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकी और विमान को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया।

इंडिगो की 6ई 6370 दिल्ली-रांची उड़ान भी खराब मौसम के कारण वाराणसी डायवर्ट हुई। हालांकि बाद में मौसम में सुधार होने पर यह विमान रांची लौटकर यहां लैंड कर गया। इस दौरान यात्रियों को विमान के गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। एयर इंडिया विमानों का परिचालन में भी थोड़ी परेशानी हुई, मगर विमान रद्द नहीं हुए।

41 मिमी बारिश, 40-50 किमी की हवा का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार रांची में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 41 मिमी बारिश दर्ज हुई और सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 96 प्रतिशत रही। रांची-कांके क्षेत्र के पूर्वानुमान में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवा की चेतावनी भी दी गई है। तेज हवा की वजह से विमानों के लैंडिंग में परेशानी हो रही थी, जिस वजह से ज्यादातर विमानों को रद्द कर दिया गया।