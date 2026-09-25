अर्नब चक्रवात से रांची, बोकारो सहित पूरे झारखंड में बिजली प्रभावित, सैकड़ों खंभे क्षतिग्रस्त; ऊर्जा विभाग ने जारी की हेल्पलाइन
अर्नब चक्रवात के कारण झारखंड में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई, खासकर रांची और बोकारो में बिजली के खंभे ...और पढ़ें
HighLights
अर्नब चक्रवात ने पूरे झारखंड में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित की।
रांची और बोकारो में बिजली के खंभे, तार सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुए।
ऊर्जा विभाग ने त्वरित बहाली के निर्देश दिए, आपूर्ति सामान्य हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। अर्नब चक्रवात के कारण 40 से 50 किमी की रफ्तार के तूफान और झमाझम बारिश के बीच पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। रांची, बोकारो, जमशेदपुर समेत कुछ और शहरों में बिजली गुल होने की सूचना से ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में सबके कान खड़े हो गए।
ऊर्जा सचिव के अलावा झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी के. श्रीनिवासन ने ऊर्जा भवन में अधीनस्थ आला अधिकारियों को तलब किया गया।
जिला वार समीक्षा शुरू की गई। पाया गया कि रांची और बोकारो में बिजली के खंभे और तार अपेक्षाकृत अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। दोनों जगहों पर स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी बिजली व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। के श्रीनिवासन के निर्देश पर कार्य शुरू हुआ भी।
के. श्रीनिवासन के पास झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से जो सूचनाएं आईं, उसके बाद अंदाजा लग गया था कि शिथिलता रही तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। एक-एक कर बिजली महाप्रबंधकों से पूछताछ शुरू हुई।
जानकारी मिली कि अकेले रांची जिला के चुटिया, मेन रोड, चडरी, नामकुम, कुसई कालोनी, खेल गांव, कोकर, टाटीसिलवे, बरियातु, विकास, सिल्ली, बूटी मोड़, एयरपोर्ट और रिम्स में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है।
रात तक अधिकतर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य हो गई। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कई शहरों में बड़े-बड़े पेड़ और उसकी डाली गिर जाने से बिजली तार टूट गए हैं। बिजली खंभे उखड़ या मुड़़ गए हैं।
श्रीनिवासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत उन्हें ठीक करें। यह निर्देश भी दिया गया कि जहां भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई है, वहां सब स्टेशन पर योग्य अधिकारी जरुर उपस्थित रहेंगे।
शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर जारी
निगम की ओर से बिजली से जुड़ी शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 9031110121, 8003456570, 9431135503, 9031110118, 9031110119 एवं 9031110120 पर नागरिक शिकायत कर सकते हैं।