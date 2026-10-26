रांची से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी 3 नई पूजा स्पेशल ट्रेनें! गोरखपुर-बनारस के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, रांची। दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव कम करने के लिए रांची से तीन और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है।

ये ट्रेनें गोरखपुर, बनारस और जयनगर के लिए प्रस्तावित हैं। त्योहारों के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में प्रतिदिन 20 से 25 हजार तक अतिरिक्त यात्रियों की आवाजाही की चुनौती रहती है। इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की है।