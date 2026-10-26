बंगाल से राजस्थान के बीच नई ट्रेन की शुरुआत, 4 राज्यों के 27 स्टेशनों पर होगा ठहराव; चेक करें शेड्यूल 

जागरण संवाददाता, लातेहार। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने संतरागाछी-खाटीपुरा-संतरागाछी मार्ग पर नई रेल सेवा की शुरुआत की है।

26 अक्टूबर को इस मार्ग पर विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन झारखंड के रांची, लोहरदगा और लातेहार समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

इससे रेल यात्रियों की उम्मीदों को नई उड़ान मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए एक नया विकल्प सामने आएगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे के 23 अक्टूबर 2026 के संशोधित ज्ञापन के अनुसार, ट्रेन संख्या 08061 उद्घाटन विशेष संतरागाछी से सोमवार को रवाना होगी।

ट्रेन संतरागाछी से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करने का समय था। इसके बाद खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया और मूरी होते हुए रात 10:50 बजे रांची पहुंचेगी।

रांची से रात 12:10 बजे लोहरदगा पहुंचेगी और वहां से आगे बढ़ते हुए रात 1:28 बजे टोरी तथा रात 1:58 बजे लातेहार पहुंचेगी। ट्रेन का लातेहार में निर्धारित ठहराव रात 2:00 बजे तक रहेगा।

इसके बाद ट्रेन बरवाडीह, डालटनगंज, गढ़वा रोड, जपला, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, इदगाह आगरा, खेड़ली, मंडावर महवा रोड, बांदीकुई और दौसा होते हुए रात 11 बजे खाटीपुरा पहुंचेगी।