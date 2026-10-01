रांची में अब घर के पास मिलेंगी निगम की सभी सेवाएं, शहर में पांच नए अंचल कार्यालय शुरू
रांची नगर निगम ने नागरिकों को घर के पास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर से पांच नए अंचल ...और पढ़ें
HighLights
रांची नगर निगम ने पांच नए अंचल कार्यालय खोले हैं।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसी सेवाएं घर के पास मिलेंगी।
नागरिकों को निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम की सेवाएं अब लोगों को अपने घर के आसपास ही मिल सकेंगी। नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए निगम मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से शुक्रवार, दो अक्टूबर से शहर के पांच क्षेत्रों में नये अंचल कार्यालय शुरू किए जा रहे हैं।
इन कार्यालयों में संबंधित क्षेत्र के नागरिकों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस समेत निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के आवेदन लिए जाएंगे और उनका निष्पादन भी किया जाएगा। निगम की ओर से वार्ड 21 स्थित सामुदायिक भवन बड़ा तालाब, वार्ड 32 के पंचायत कार्यालय पंडरा, वार्ड छह के सामुदायिक भवन बांधगाड़ी, वार्ड 40 के सेक्टर-3 बाजार स्थित सामुदायिक भवन और वार्ड 53 के तुपुदाना में अंचल कार्यालय शुरू किया जा रहा है।
इन कार्यालयों के माध्यम से संबंधित इलाकों में कूड़ा उठाव, नाली सफाई समेत नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों का भी निपटारा किया जाएगा।
आवेदन के निपटारे में नहीं हो अनावश्यक देरी
अंचल कार्यालयों के संचालन की तैयारी को लेकर नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार को निगम सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि नागरिकों के आवेदन और शिकायतों का नियमानुसार समय पर निष्पादन किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
उन्होंने अंचल कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करने और उन्हें संबंधित सेवा की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि अंचल कार्यालय शुरू करने का उद्देश्य निगम की सेवाओं को नागरिकों के और करीब पहुंचाना है, ताकि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लोगों को निगम मुख्यालय नहीं आना पड़े।
बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक समेत संबंधित शाखाओं के पदाधिकारी और अंचल कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी मौजूद थे।
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