हरमू-स्वर्णरेखा नदियों और तालाबों के पुनर्जीवन की तैयारी, रांची एयरपोर्ट सुरक्षा पर भी मंथन

जागरण संवाददाता, रांची। शहर की नदियों और जलाशयों को बचाने के लिए समग्र योजना तैयार की जा रही है। हरमू, स्वर्णरेखा के शहरी हिस्से और प्रमुख तालाबों-झीलों को इसके दायरे में रखा गया है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शहरी नदी प्रबंधन योजना के लिए गठित बहुहितधारक कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई।



बैठक में जलस्रोतों की मौजूदा स्थिति, प्रदूषण, सीवेज प्रबंधन और पुनर्जीवन के उपायों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की टीम ने अध्ययन की जानकारी दी। नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रकृति आधारित उपाय, सीवेज का बेहतर प्रबंधन और जल निकायों के संरक्षण पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने सुझाव भी दिए।



राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन के 60 शहरों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। रांची की योजना राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से तैयार की जा रही है। इसमें जलस्रोतों के संरक्षण के साथ हरित और जल आधारित ढांचे के विकास पर भी काम होगा।



नगर आयुक्त ने कहा कि नदियों और जलाशयों को बचाने के लिए विभागों, संस्थाओं और नागरिकों का सहयोग जरूरी है। केवल सरकारी प्रयास से जलस्रोतों का स्थायी संरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम कर तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना प्रमुख राहुल सचदेवा, मनु भटनागर, जैव विविधता विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी डाॅ. गीता राम साहिब, सहायक नगर आयुक्त राहुल यादव समेत जुडको, कृषि निदेशालय, रांची विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।