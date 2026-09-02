रांची में लगातार बारिश से बढ़ा कांके डैम का जलस्तर, तीसरी बार खोला गया फाटक; निचले इलाकों में अलर्ट जारी
रांची में लगातार मानसूनी बारिश के कारण कांके डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद एक फाटक चार इंच ...और पढ़ें
HighLights
लगातार बारिश से कांके डैम का जलस्तर बढ़ा।
डैम का एक फाटक चार इंच खोला गया।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर कांके डैम के जलस्तर पर भी पड़ा है। जलस्तर क्षमता से ऊपर पहुंचने के बाद डैम का एक फाटक चार इंच खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। इस सीजन में यह तीसरी बार है, जब कांके डैम का फाटक खोला गया है। इससे पहले 14 अगस्त को एक फाटक छह इंच खोला गया था।
डैम के केमिस्ट विकास ने बताया कि लगातार बारिश के कारण 31 अगस्त की रात करीब 11 बजे एक फाटक चार इंच खोला गया। उन्होंने कहा कि बारिश जारी रहने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में जरूरत के अनुसार दूसरा फाटक भी खोला जा सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और पानी के बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी है।
सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक बारिश
रांची में इस मानसून अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। एक जून से एक सितंबर तक सामान्य वर्षापात 823.9 मिलीमीटर के मुकाबले 907.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य से करीब 10 प्रतिशत अधिक है। अच्छी बारिश से कांके डैम में पर्याप्त जल भंडारण हुआ है। कांके डैम को राजधानी की लाइफलाइन माना जाता है।
यहां संग्रहित पानी से बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति होती है। पर्याप्त जल भंडारण से गर्मी में पानी की राशनिंग का खतरा भी कम हुआ है। हालांकि, डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण अब भी चिंता का विषय बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- सोन-कनहर में आया उफान, गढ़वा के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा; प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट
यह भी पढ़ें- हजारीबाग में नगवां सिवाने नदी पुल के नीचे युवक के डूबने की खबर से मचा हड़कंप, गोताखोरों ने शुरू की तलाश
यह भी पढ़ें- कोडरमा में विकराल हुई बरमसी नदी, तेज धार में बही तीन साल की मासूम; 5 किमी दूर मिला शव