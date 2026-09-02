कोडरमा में विकराल हुई बरमसी नदी, तेज धार में बही तीन साल की मासूम; 5 किमी दूर मिला शव

संवाद सूत्र, सतगावां (कोडरमा)। सतगावां थाना क्षेत्र के कोठियार पंचायत अंतर्गत नावाडीह गांव में बुधवार को बरमसी नदी की तेज धार में बहने से तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार, सुधीर कुमार राय की पत्नी मधु देवी बुधवार को बर्तन धोने के लिए बरमसी नदी गई थी। इसी दौरान अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आ गया। मधु देवी के साथ उसकी तीन वर्षीय मासूम पुत्री माही कुमारी भी थी। अचानक आई तेज धार में माही बह गई।

स्वजनों व ग्रामीणों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्ची देखते ही देखते नदी की धारा में बह गई। ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद करीब पांच किलोमीटर दूर नदी की धारा में खोजबीन के दौरान माही का शव बरामद हुआ। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया।