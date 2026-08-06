रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट राउंडअप: आज क्या कुछ हुआ? बारिश के बीच सड़क से सदन तक बढ़ी हलचल

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजधानी रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम पिछले 13 दिनों से युवाओं के संघर्ष का केंद्र बना हुआ है।

शुरुआत में कुछ दर्जन छात्रों से शुरू हुआ यह आंदोलन अब हजारों युवाओं का जनआंदोलन बन चुका है। पिछले दो दिनों में आंदोलन स्थल पर भीड़ दुगनी हो गई है। पहले जानिए आखिर आंदोलन क्यों शुरू हुआ? दरअसल, छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी-जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षा में लगातार अनियमिताएं हुई है। अभ्यर्थी इन सभी मामलों की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में पूरी तरह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका है।

13वें दिन आंदोलन ने पकड़ी सबसे ज्यादा रफ्तार गुरुवार को आंदोलन के 13वें दिन जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों छात्र-छात्राएं जुटे। राज्य के अलग-अलग जिलों से लगातार अभ्यर्थी रांची पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित और ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक धरना जारी रहेगा।

आंदोलन के बीच कई छात्र-छात्राएं लगातार अनशन पर बैठे हैं। बारिश, उमस और लगातार धरने के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। धरनास्थल पर मेडिकल टीम समय-समय पर उनकी जांच कर रही है लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अब सरकार के निर्णय लेने के बाद ही यह आंदोलन समाप्त होगा।

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वही आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। विधायक जयराम महतो, तो आजसू विधायक निर्मल महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने धरनास्थल पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया।

सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ महतो से विशेष आग्रह कर केवल जल और नमक ग्रहण करने के लिए राजी किया है, ताकि उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। पिछले 5 दिनों से महतो का भूख हड़ताल लगातार जारी है। 13 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। सरकार को सभी मांगें माननी चाहिए।

यह साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक उनका अन्न का त्याग और अनशन लगातार जारी रहेगा। इस बीच, आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर धार देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके भी जल्द रांची पहुंचने वाले हैं।