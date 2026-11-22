जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के अशोक नगर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने अशोक नगर गेट नंबर 4 के पास बेस्ट जाब नाम से फर्जी कार्यालय संचालित होने की शिकायत की है।

कंपनी का आरोप है कि कार्यालय चलाने वाले असामाजिक तत्व उसके नाम का फर्जी लेटरपैड और मुहर इस्तेमाल कर युवाओं को नौकरी का झांसा दे रहे हैं। इस संबंध में कंपनी की ओर से पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार, फर्जी कार्यालय के संचालक कंपनी के नाम पर सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का दावा कर युवाओं को कथित आफर लेटर दे रहे हैं। इसके एवज में उनसे मोटी रकम की वसूली की जा रही है।