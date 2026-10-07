रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पर दोहरी कार्रवाई, प्रशासन के बाद नगर निगम ने भी चारों गेट किए सील

जागरण संवाददाता, रांची। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जयपाल सिंह स्टेडियम में तालाबंदी किए जाने के बाद मंगलवार की रात रांची नगर निगम ने भी स्टेडियम को सील कर दिया। रात करीब आठ बजे नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम स्टेडियम पहुंची और एक-एक कर इसके चारों गेट पर सील लगा दी।

नगर निगम की कार्रवाई के बाद स्टेडियम में प्रवेश के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सील करने की कार्रवाई किस आधार पर की गई, इस संबंध में नगर आयुक्त से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।