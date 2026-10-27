रांची-जमशेदपुर ड्रग्स कनेक्शन: 'ऑन द रॉक' के मालिक निशु को NCB का समन, बुधवार को होना होगा पेश

जाटी, रांची/जमशेदपुर। रांची और जमशेदपुर में ड्रग्स के अवैध कारोबार की परतें उधेड़ने में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच अब और तेज हो गई है।

हाल के दिनों में हुई छापेमारी और प्रमुख गिरफ्तारियों के बाद जांच एजेंसी अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है, जिनका संबंध इस नेटवर्क से होने की आशंका है।

इसी सिलसिले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए NCB कई नामी बार और रेस्तरां संचालकों से पूछताछ कर रही है, साथ ही उनसे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और वित्तीय/कारोबारी दस्तावेज भी तलब किए जा रहे हैं।

NCB की रडार पर 10 से ज्यादा कारोबारी और प्रतिष्ठान

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, NCB की जांच सूची में रांची और जमशेदपुर के 10 से अधिक कारोबारी और उनके प्रतिष्ठान शामिल हैं।

रुइन हाउस (मोरहाबादी): सोमवार, 26 अक्टूबर को मोरहाबादी स्थित 'रुइन हाउस' के संचालक अनिरुद्ध बुधिया ने NCB कार्यालय पहुंचकर जांच एजेंसी के समक्ष अपना पक्ष रखा और आवश्यक जानकारी साझा की।

ऑन द रॉक (कांके रोड): कांके रोड स्थित प्रसिद्ध 'ऑन द रॉक' के संचालक सिद्धांत सुमन उर्फ निशु को NCB ने समन भेजा है।

उन्हें बुधवार, 28 अक्टूबर को संबंधित दस्तावेजों और कारोबारी ब्योरे के साथ NCB कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

एजेंसी का कहना है कि इन संचालकों से मिले दस्तावेजों और ब्योरे की गहन जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर अन्य संदिग्ध व्यवसायियों को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। NCB ने स्पष्ट किया है कि केवल पूछताछ या जानकारी मांगे जाने से किसी कारोबारी की संलिप्तता अपने आप साबित नहीं होती।

गिरफ्तारियों के बाद बढ़ा जांच का दायरा

जांच एजेंसी अब केवल ड्रग्स की जब्ती तक सीमित न रहकर, आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। NCB यह पता लगा रही है कि पकड़े गए तस्करों का किन-किन लोगों से संपर्क था।

वे किन जगहों पर अक्सर आते-जाते थे और क्या इन प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल मादक पदार्थों के वितरण या खरीद-बिक्री के लिए किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज और बिलिंग रिकॉर्ड्स के जरिए इसी नेटवर्क की पुष्टि की जा रही है।

जमशेदपुर से जुड़े तार और गोवा-विदेश तक फैला कारोबार

मामले की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमशेदपुर से भी जुड़ रहा है। NCB को सिद्धांत सुमन उर्फ निशु के जमशेदपुर स्थित ठिकानों, संपत्तियों और संपर्कों की जानकारी मिली है।

निशु के आलीशान रहन-सहन, महंगी मर्सिडीज कारों के काफिले और गोवा से लेकर विदेशों तक फैले कारोबार की भी चर्चा है, जिसकी NCB बारीकी से पड़ताल कर रही है।

14 अक्टूबर की छापेमारी से हुआ था खुलासा

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर के मध्य में NCB ने रांची और जमशेदपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम रजत जैन उर्फ जिम्मी, उदित कुमार, आकाश मल्होत्रा, स्नेहा पासवान, मिलन सिंह और ऋषभ जैन हैं।

14 अक्टूबर को रांची के स्टेशन रोड क्षेत्र में एक संदिग्ध कार को रोककर ली गई तलाशी में 18 ग्राम कोकीन और लगभग 15 से 16.5 ग्राम MDMA जैसे खतरनाक मादक पदार्थ बरामद किए गए थे।

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर ही वर्तमान में यह कड़ी कार्रवाई चल रही है। इधर, राज्य प्रशासन भी शहर में पनप रहे ड्रग्स नेटवर्क को लेकर काफी सख्त है।

मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद जिला प्रशासन और पुलिस को शहर के लगभग एक दर्जन चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।