रांची-जमशेदपुर में बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, NCB ने 6 को दबोचा; गोवा से झारखंड के बार तक सप्लाई

जागरण टीम, रांची/जमशेदपुर। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध छानबीन कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रांची व जमशेदपुर से कोकिन सहित अन्य ड्रग्स के पैडलर्स व आपूर्ति से जुड़े छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मास्टरमाइंड जिम्मी भी शामिल है।

उसने पूछताछ में रांची के दो बार की भी जानकारी दी है, जहां ड्रग्स की आपूर्ति की सूचना है। जिम्मी के बयान के आधार पर दोनों बार संचालकों को एनसीबी ने समन कर पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर को बुलाया है।

ड्रग्स तस्करी का तार गोवा से भी जुड़ा है। इतना ही नहीं, आरोपितों के पास से अंतरराष्ट्रीय नंबर भी मिले हैं, जिसपर संभावना जताई जा रही है कि ये तस्कर विदेशी ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे। एनसीबी ड्रग्स नेटवर्क के स्थानीय संपर्कों से लेकर संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तक की पड़ताल कर रही है। एजेंसी यह जानकारी जुटा रही है कि नेटवर्क का संचालन किस तरह से होता था। मादक पदार्थों की आपूर्ति कहां से की जाती थी और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। एनसीबी ने इस पूरे प्रकरण में 16 अक्टूबर को शिकायतवाद दर्ज की थी। उसके बाद से ही पूरे मामले की जांच चल रही है।

26 अक्टूबर को इनसे पूछताछ के लिए एनसीबी ने किया है समन सूचना है कि गिरफ्तार जिम्मी व अन्य आरोपितों के बयान के आधार पर एनसीबी ने रांची के मोरहाबादी स्थित रुइन हाउस बार के अनिरुद्ध बुधिया और कांके स्थित आन द राक्स बार के सिद्धांत सुमन उर्फ निशु को समन कर 26 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

हालांकि, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना है कि गिरफ्तार आरोपितों ने एनसीबी के सामने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि इन दोनों बार में ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही थी। फिलहाल, छानबीन व सत्यापन के बाद ही इस सूचना की पुष्टि हो सकेगी। सूचना है कि आन द राक्स बार से जुड़े मोहम्मद खान ने अपने संचालक के विदेश में रहने की बात स्वीकारी है। एनसीबी की जांच में सप्लाई नेटवर्क, स्थानीय संपर्कों और संभावित अन्य सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।