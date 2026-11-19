जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर-1 में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान विकास महतो के छोटे भाई छोटू महतो उर्फ मिथिलेश के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, धुर्वा निवासी अभिषेक उर्फ लल्लू अपने कई साथियों के साथ इंद्रपुरी स्थित विकास महतो के घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि अभिषेक और विकास के बीच लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अभिषेक अपने साथियों के साथ विकास को तलाशते हुए उसके घर पहुंचा।

घर का मुख्य गेट बंद होने के कारण आरोपी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने गेट के बाहर से ही फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली विकास महतो के छोटे भाई छोटू महतो उर्फ मिथिलेश को लग गई। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।