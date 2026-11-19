जागरण संवाददाता, केरेडारी (हजारीबाग)। हजारीबाग जिले के केरेडारी स्थित चट्टी बारियातू कोल माइंस में कार्यरत एमडीओ कंपनी ऋत्विक माइनिंग के मुख्य गेट पर बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैला दी। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार, पगार ओपी थाना क्षेत्र में स्थित ऋत्विक माइनिंग कंपनी के मुख्य द्वार को निशाना बनाकर अज्ञात अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने कंपनी और क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि, फायरिंग के पीछे की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से तीन खोखा बरामद किया है। वहीं, अपराधियों की पहचान के लिए कंपनी के मुख्य गेट और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।