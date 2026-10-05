पसीना बहाया, तब जाकर 'हाथ में आया'! रांची में Ind vs WI T-20 मैच के टिकटों के लिए मची ऐसी होड़, सुरक्षा संभालना हुआ मुश्किल

डिजिटल डेस्क, रांची। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जेएससीए (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैच देखने और खिलाड़ियों को लाइव खेलते देखने के लिए आज सोमवार, 5 अक्टूबर से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है।

टिकट हासिल करने के लिए बिहार व झारखंड के अलग-अलग जिलों से पहुंचे फैंस बीते रविवार की रात से ही स्टेडियम परिसर के आसपास रुक गए थे। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में कतार लगाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सोमवार सुबह 7 बजे से दर्शकों को कतार में खड़ा कराया गया और सुबह 9 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू हुई।

ऑफलाइन बिक्री के नियम और व्यवस्था: काउंटरों की संख्या: स्टेडियम परिसर में कुल 5 काउंटर बनाए गए हैं। समय: टिकट काउंटर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। बिक्री की तारीख: ऑफलाइन टिकटों की बिक्री केवल 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को ही होगी. इसके बाद ऑफलाइन टिकट की बिक्री बंद हो जाएगी। टिकट सीमा: एक व्यक्ति को अधिकतम दो (2) टिकट ही दिए जा रहे हैं। विशेष काउंटर: महिलाओं और दिव्यांग दर्शकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच महिला फैंस कतारों में लग चुकी थीं। महिलाएं भी लगी लाइन मेंः टिकट लेने का खुमार कुछ इस कदर है कि महिलाएं भी अपना सारा काम खत्म कर के लाइनों में लगी हुई, ताकि उन्हें टिकट मिल जाएं। युवाओं में दिखा खास क्रेज: मैच को लेकर युवाओं में भारी रोमांच देखा जा रहा है। टिकट की लाइन में खड़े कई युवाओं ने बताया कि वे उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को मैदान पर लाइव देखने के लिए घंटों से कतार में लगे हुए हैं।

भीड़ को नियंत्रित करने और कतारबद्ध तरीके से टिकट वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और जेएससीए प्रबंधन की ओर से सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। रविवार के शाम से लगी लंबी कतार टिकट लेने के लिए रविवार शाम करीब सात बजे धुर्वा स्थित जेएससीए स्टेडियम के बाहर बनाए गए बेरिकेडिंग में करीब 700 दर्शक पहुंचकर कतार में खड़े हो गए। दर्शकों को उम्मीद थी कि रातभर यहीं रहकर सुबह टिकट काउंटर खुलते ही टिकट ले लेंगे।