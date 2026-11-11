किसी का मोबाइल हैक तो किसी को भेजा फर्जी लिंक, रांची में चार लोगों के खाते से 14.87 लाख उड़ाए

जागरण संवाददाता, रांची। साइबर अपराधी लोगों के बैंक खाते तक पहुंचने के लिए रोज नए तरीके अपना रहे हैं। कभी मोबाइल हैक कर ओटीपी और बैंकिंग जानकारी हासिल की जा रही है तो कभी मोबाइल पर फर्जी लिंक भेजकर खाते से रकम उड़ाई जा रही है।

राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में साइबर ठगी के चार मामलों में अपराधियों ने कुल 14 लाख 87 हजार 266 रुपये की अवैध निकासी कर ली। किसी का मोबाइल दो घंटे तक बंद रहा तो किसी ने अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया। वहीं, एक बुजुर्ग के खाते से दो ट्रांजेक्शन में 7.45 लाख रुपये निकाल लिए गए। सभी पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाना और हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है।

मोबाइल हैक कर चार बार में निकाले 99 हजार अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पंचम नगर निवासी सुबोध कुमार का मोबाइल नंबर हैक कर बैंक खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए गए। उनका बैंक आफ इंडिया की हरमू शाखा में खाता है। उनका मोबाइल करीब दो घंटे तक बंद रहा। मोबाइल चालू होने पर खाते से रुपये निकलने की जानकारी मिली।

चार बार में 50 हजार, 30 हजार, 15 हजार और चार हजार रुपये की निकासी की गई। खास बात यह रही कि इस दौरान उनके पास ठगों का कोई फोन काल भी नहीं आया था। उन्होंने चारों ट्रांजेक्शन के संदर्भ नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।

बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 7.45 लाख नामकुम के अमेठिया नगर निवासी 68 वर्षीय जय किशोर शर्मा के उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक के खाते से छह नवंबर की रात 7.45 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। पहली बार में 2.50 लाख और दूसरी बार में 4.95 लाख रुपये निकाले गए। दोनों ट्रांजेक्शन के बाद रात 10:16 और 10:18 बजे उनके मोबाइल पर मैसेज आया। जानकारी मिलते ही उन्होंने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर खाता फ्रीज कराने की कार्रवाई की। इसके बाद 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

मोबाइल पर लिंक आया, युवती के खाते से 2.48 लाख गायब सिकिदिरी थाना क्षेत्र के जयडीहा कुसुमटोली निवासी 21 वर्षीय निरासो कुमारी के दो बैंक खातों से 2.48 लाख 500 रुपये की निकासी हुई। छह अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक लिंक आया था, जिस पर उन्होंने क्लिक कर दिया। अगले दिन मोबाइल बंद हो गया। 28 अक्टूबर को जांच कराने पर उन्हें साइबर ठगी का पता चला। उनके एक खाते से 77 हजार और दूसरे से 1.71 लाख 500 रुपये की निकासी हुई। उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।