बगहा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.25 लाख रुपये की ठगी, CBI अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने दिया झांसा

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा बाजार के बनकटवा निवासी सतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 1,25,700 रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताते हुए सात करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में फंसाने की धमकी दी।

करीब 15 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए दबाव बनाकर अलग-अलग खातों और यूपीआइ आइडी में रुपये ट्रांसफर करा लिए। तीन महीना पहले ठगी के बाद पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और छह नवंबर को बगहा साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

पीड़ित के आवेदन के अनुसार, कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताया और कहा कि उसके बैंक खाते में सात करोड़ रुपये की अवैध रकम आई है।

यह राशि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से जुड़ी है। ठगों ने बताया कि उसके खिलाफ सीबीआइ में केस दर्ज है और डिजिटल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसके बाद ठगों ने उसे वीडियो कॉल पर जोड़ लिया। पुलिस वर्दी जैसी ड्रेस पहने लोगों ने खुद को अधिकारी बताते हुए लगातार धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि निर्दोष साबित होने के लिए तत्काल बताए गए खाते में रुपये जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर पुलिस घर पहुंचकर गिरफ्तार कर लेगी और बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा।