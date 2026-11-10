CCTV पर स्प्रे, जंजीर से बांधकर खींचने लगे ATM! तभी बजा सायरन और बच गए ₹18 लाख; मुजफ्फरपुर में सनसनी

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। गोबरसही-डुमरी रोड स्थित माई स्थान के पास बदमाशों ने एसबीआई का एटीएम उखाड़कर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि, एटीएम का अलार्म बजने और संबंधित लोगों के मोबाइल पर सूचना पहुंचने से सदर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई।

पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग निकले। इससे एटीएम में रखे 18 लाख रुपये से अधिक नकदी लूटने से बच गई। घटना के बाद पुलिस, बैंक और एटीएम संचालन करने वाली एजेंसी जांच में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि इतने रुपये वाले एटीएम की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं था। एनसीआर एजेंसी की ओर से इस एटीएम का संचालन किया जाता है। ऐसे में एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

कैमरे पर स्प्रे कर मशीन उखाड़ने की साजिश बताया जाता है कि बदमाश मोटी सिकड़ लेकर पहुंचते हैं। सबसे पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे अंधेरा कर देते हैं। इसके बाद सिकड़ के सहारे जोरदार झटका देकर मशीन को उखाड़कर नीचे गिराते हैं और फिर गाड़ी में लादकर फरार हो जाते हैं। गोबरसही में भी इसी तरीके से एटीएम ले जाने की कोशिश की गई।

आठ महीने में दूसरी बार एटीएम को बनाया निशाना जिले में एटीएम उखाड़कर चोरी करने की यह दूसरी बड़ी कोशिश है। आठ मार्च को सरैया में एसबीआई का एटीएम उखाड़कर बदमाश ले गए थे। उस समय मशीन में महज डेढ़ लाख रुपये थे। इसके बाद कुछ समय तक इस तरह की घटनाओं पर विराम लगा रहा।