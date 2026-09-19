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रांची में 19.3 डिसमिल जमीन खाली कराने पहुंची नगर निगम टीम, आजाद बस्ती में लोगों ने किया विरोध

By Sanjay Suman Edited By: Mansi Kumari
Published: Sat, 19 Sep 2026 12:55 PM (IST)

रांची नगर निगम की टीम आजाद बस्ती में 19.3 डिसमिल सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों ने ...और पढ़ें

आजाद बस्ती के लोगों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। जागरण

आजाद बस्ती के लोगों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। जागरण

HighLights

  1. रांची निगम टीम 19.3 डिसमिल सरकारी जमीन खाली कराने पहुंची।

  2. आजाद बस्ती के लोगों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया।

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के आजाद बस्ती (कोनका) में उस समय हड़कंप और हंगामे की स्थिति बन गई, जब रांची नगर निगम की टीम 19.3 डिसिमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और खाली कराने पहुंची। प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और निगम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया।

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रांची नगर निगम ने जारी किया था नोटिस

रांची नगर निगम के भू-सम्पदा कोषांग द्वारा जारी पत्रांक 147/भू-सम्पदा (दिनांक 16/09/2026) के तहत एक आम-सूचना निर्गत की गई थी। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या-16, मौजा-कोनका, थाना-198, सर्वे वार्ड संख्या-IV, एमएस प्लॉट संख्या-1610 की कुल 19.3 डिसिमिल जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है।

यह जमीन पूरी तरह से रांची नगर निगम के स्वामित्व के अधीन आती है। उप नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी इस निर्देश में कब्जाधारियों को 24 घंटे के भीतर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की हिदायत दी गई थी, अन्यथा निगम द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। ऐसे में जब नगर निगम जमीन खाली कराने आजाद बस्ती पहुंची, तो स्थानीय निवासियों ने पूरी कार्रवाई का विरोध किया।

रांची नगर निगम द्वारा जारी नोटिस

ranchi nagar nigam

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