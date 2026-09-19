रांची में 19.3 डिसमिल जमीन खाली कराने पहुंची नगर निगम टीम, आजाद बस्ती में लोगों ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के आजाद बस्ती (कोनका) में उस समय हड़कंप और हंगामे की स्थिति बन गई, जब रांची नगर निगम की टीम 19.3 डिसिमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और खाली कराने पहुंची। प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और निगम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया।

रांची नगर निगम ने जारी किया था नोटिस रांची नगर निगम के भू-सम्पदा कोषांग द्वारा जारी पत्रांक 147/भू-सम्पदा (दिनांक 16/09/2026) के तहत एक आम-सूचना निर्गत की गई थी। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या-16, मौजा-कोनका, थाना-198, सर्वे वार्ड संख्या-IV, एमएस प्लॉट संख्या-1610 की कुल 19.3 डिसिमिल जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है।